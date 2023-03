Vlagyimir Szolovjov: pofán kell vágnunk az európaiakat, hogy megértsenek minket

Vlagyimir Szolovjov talán a legnagyobb hatású személyisége az orosz médiának. A 60 éves műsorvezető tévés karrierje 1999-ben kezdődött és hamar népszerűvé vált. 2013-ban egy szilveszteri műsorban még együtt szerepelt az akkor már népszerű ukrajnai komikussal, Volodimir Zelenszkijjel is. A nagy áttörést azonban 2018-ban a Moszkva. Kreml. Putyin. heti tévéműsor hozta, amelyben Szolovjov gondosan összeválogatott vendégeivel az orosz államfő előző heti tevékenységét elemezte, mindig úgy, hogy abból Vlagyimir Putyin nagyszerűsége domborodjon ki.

Ezekben a műsorokban Szolovjov gyakran annyira szélsőséges nézeteket fogalmazott meg, hogy az már az Európai Unió illetékeseinek is feltűnt. Ezért pár nappal az Ukrajna elleni orosz invázió előtt

Neki ebből talán a legjobban az fájt, hogy az olasz hatóságok lefoglalták a Comói-tó partján álló, több millió eurós villáját és egy másik, szintén a közelben található, hasonlóan értékes ingatlanját is. A tóparti házat aztán tavaly áprilisban ismeretlenek felgyújtották, de a lángok csak kisebb károkat okoztak. Ezt később több műsorában is felemlegette.

Szolovjov szélsőségesen elkötelezett az háború mellett, és gyakran durván fenyegetőzik, úgy mint azt legutóbb is tette:

RU Media: "We won't leave Europe this time. And we won't treat them like brothers, as we do in Ukraine" - threatens Russian propagandist Solovyev. He also threatens to destroy Poland. pic.twitter.com/vmhY5Cy1pc — Helping Orcs out windows, one at a time. (@OrcsLoveWindows) March 21, 2023