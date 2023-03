Az elkövetkezendő hetekben lejár a börtönökből toborzott zsoldosok féléves szolgálati ideje, ezután pedig az előzetes megállapodás szerint kegyelmet kapnak, és szabadon távozhatnak a Wagner csoport fegyveresei közül – idézi a Hvg.hu a brit védelmi minisztérium tájékoztatását.

Habár a 2022 őszén toborzott fegyenceknek nagy valószínűséggel mintegy a fele mostanra már életét vesztette a harcokban, vannak arra utaló jelek, hogy a zsoldoscég betartani szándékozik az ígéretét, és a szolgálati idő leteltével valóban szabadon engedik a túlélőket. Ráadásul ezt a döntést állítólag egy Vlagyimir Putyin által kiadott rendelet is megerősíti – olvasható.

A leszerelések sokat rontanak majd a Wagner létszámproblémáin, mivel a csoport beszüntette a börtönökben való toborzást. Ráadásul kemény megpróbáltatásokat tartogathat az orosz társadalom számára is az a hirtelen rászabaduló, traumatikus harctéri tapasztalatokkal gazdagodott, pár ezer erőszakos bűnelkövető, akiket a Wagner most szélnek ereszt – teszik hozzá.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/3cNBwujMx7



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/56rYBrSDMA — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 21, 2023