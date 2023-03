Tragikomikus baki az ukrán sorozásnál

A Twitteren megjelent videó szerint az ukrán hadkiegészítő parancsnokság telefonon keresett meg egy férfit, mert nem jelent meg a sorozáson.

A gond csak az, hogy a besorozott már egy ideje az ukrán hadseregben harcol, méghozzá a legveszélyesebb fronton, Bahmutnál.

A Ukrainian military man, stationed near Bakhmut, was called by the Military Commissariat and asked why he 'hide from mobilisation' ?? pic.twitter.com/aqy4nnR8yD — NOËL ?? ?? (@NOELreports) March 19, 2023