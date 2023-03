A hamburgi merénylet után ismét napirenden a fegyvertartás szigorítása Németországban

A Jehova Tanúi vallási közösség hamburgi imaházában múlt csütörtökön elkövetett, nyolc halálos áldozatot és nyolc sebesültet követelő merénylet mélyen megrázta Németországot. Az elkövető egy 35 éves helyi férfi volt, aki másfél éve szakított a közösséggel. Fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, és már az épület előtt, majd az imaházban is össze-vissza lövöldözött, majd magával is végzett. A hatóságok tettét ámokfutásnak minősítették.

A szociáldemokrata belügyminiszter ezt követően állt elő a fegyvertartás szigorításának, az eddigi szabályozás módosításának tervével. Az ARD televíziónak nyilatkozva Nancy Faeser kijelentette: mindenekelőtt azt akarja elérni, hogy valamennyi kérelmező esetében a pszichológiai alkalmasságot is vizsgálják. Az érvényben lévő szabályozás szerint ilyen jellegű

vizsgálatokat jelenleg csak a 25 év alatti kérelmezők esetében végeznek.

A miniszter most amellett foglalt állást, hogy az engedély elbírálását minden esetben az egészségügyi hatóságokkal együttműködve kell végezni. "Azt akarjuk, hogy az illetékes hivatalok a jövőben ne csak a biztonsági, illetve rendőri szervek, hanem az egészségügyi hatóságok véleményét is kikérjék" – fogalmazott Faeser.

A miniszter szerint szükséges az is, hogy a jövőben az ilyen jellegű vizsgálatokat ne csupán a 25 év alattiak esetében végezzenek, hanem valamennyi kérelmezőre terjesszék ki azokat.

Bejelentette azt is, hogy

tervezik a félautomata pisztolyok betiltásának megvizsgálását is.

Ez egyben azt is jelentené, hogy túllépnének azon a tervezeten, amelyet minisztériuma idén januárban dolgozott ki. A belügyminisztérium tervei szerint a jövőben a riasztófegyverek, az irritáló gázfegyverek, valamint a jelzőfegyverek vásárlásához, illetve birtoklásához is engedélyre lesz szükség.

A miniszter ezeket a szigorításokat a többi között a Berlinben, valamint több más német városban történt szilveszteri zavargásokkal, valamint a puccskísérlettel vádolt, a múlt év végén leleplezett szélsőjobboldali Reichsbürger-csoport tevékenységével indokolta.

A szociáldemokrata SPD-vel közösen kormányzó Zöldek Pártja támogatásáról biztosította a tervezett szigorításokat, a legkisebb koalíciós partner, az FDP azonban fenntartásait hangoztatta. A párt szerint egyelőre nem szigorításokra, hanem az érvényben lévő fegyvertartási törvény értékelésére, illetve hatékonyabbá tételére van szükség. A szabad demokrata Marco Buschmann igazságügyi miniszter korábban amellett foglalt állást, hogy

az érvényben lévő szigorú fegyvertartási törvényeket kellene jobban betartatni.

A párt alelnöke, Wolfgang Kubicki természetes reakciónak nevezte, hogy egy ilyen merénylet után mindent be akarnak tiltani. Szerinte ez emberileg érthető reakció, de nem segít.

Szakértők ugyanakkor a szigorítás mellett vannak. A Német Rendőrszakszervezet elnöke gyors cselekvést sürgetett. Jochen Kopelke szerint nem kell megvárni az érvényben lévő rendelkezések értékelését, hanem haladéktalan szigorításra van szükség. A szakszervezet azt javasolja, hogy növelni kell az illetékes hatóságok alkalmazottainak számát. Az elnök szerint szükség van a lehetséges fegyvertulajdonosok egészségügyi ellenőrzésére is. Hangsúlyozta azt is, hogy korlátozni kell a fegyverek magántulajdonát is.

