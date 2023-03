Ámokfutásként tartja számon a rendőrség a Jehova Tanúi vallási közösség egy hamburgi imaházában csütörtök este történt lövöldözést, és a nyomozás első adatai szerint a vérengzés elkövetője saját magával is végzett – jelentette a Norddeutscher Rundfunk (NDR) német regionális közszolgálati médiatársaság.

A Spiegel Online hírportál értesülése szerint az elkövető a vallási közösség egy korábbi tagja. A 30 és 40 év közötti férfi pisztollyal lövöldözött, amelyről egyelőre nem tudni, hogy legálisan volt-e a birtokában.

Az események szomorú érdekessége volt, hogy a szemtanúk szerint az utolsó lövés a rendőrök kiérkezés után 5 perccel történt. Minden bizonnyal, amikor a hatóságok már az épületben voltak az elkövető magával végzett. Ez volt az utolsó lövése.

A férfi nem szerepelt a szélsőségesek nyilvántartásában. Neve csak annak kapcsán volt említve, hogy törvényes fegyvertartásért folyamodott.

A Bild című lap szerint a merénylő minden bizonnyal tudott arról, hogy a közösség tagjai az esti órákban heti rendszeres összejöveteleik egyikét tartják. A rendelkezésre álló információk ellenére a rendőrség nem zárja ki, hogy más esetleges elkövetők is lehettek, és ebben az irányban is nyomozást is folytat. Ezzel összefüggésben lehetséges tanúkat is keres. Az ezzel kapcsolatos információkat online is lehet közölni, akár fotók és videók formájában is. Ebből a célból külön portált hoztak létre.

Az ország vezető politikusai Frank-Walter Steinmeier államfővel, Olaf Scholz kancellárral és Nancy Faeser belügyminiszterrel az élen sorra fejezték ki részvétüket az elhunytak hozzátartozóinak. Az országos és a tartományi politikusok mellett a többi között részvétét nyilvánította Emmanuel Macron francia államfő is.

KAPCSOLÓDÓ Legkevesebb hat ember vesztette életét Hamburgban egy templomi lövöldözésben Az RTL német televízió és a Focus Online hírportálja legalább hat halottról számolt be.

A Jehova Tanúi egy keresztény közösség a Biblia saját értelmezésével. A közösség tagjai Jehovában "mindenható istenként és alkotóként" hisznek. Szerte a világon mintegy nyolcmillió taggal rendelkeznek, központjuk New Yorkban van. Magyarországon 1989 óta egyházként van bejegyezve. A 200 ezer tagú német közösség az egyik legnagyobb Európában.

A jól szervezett közösséget a 19. század végén az Egyesült Államokban alapította Charles Taze Russel pittsburghi posztókereskedő, és önkéntes adományokból tartja fenn magát. A náci rezsim idején a közösséget betiltották, tagjait üldözték.

Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco