Ursula von der Leyen: mielőbb meg kell oldani a menekültválságot

Ursula von der Leyen arra reagál, hogy vasárnap legalább ötvenkilencen ismét a tengerbe vesztek a dél-olaszországi Calabria partjainál.

Az elnök azt írta, mélyen elszomorítja a szörnyű hajótörés, és tragédiának nevezte az ártatlan emberek halálát.

I am deeply saddened by the terrible shipwreck off the coast of Calabria.



The resulting loss of life of innocent migrants is a tragedy.



All together, we must redouble our efforts on the Pact on Migration & Asylum and on the Action Plan on the Central Mediterranean. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2023