Ijesztő látványt nyújtanak a velencei csatornák – videó

Olyan alacsony a vízállás a velencei csatornákban, hogy sok helyen – a sekélyebb vízi utcákban – már a gondolák és a vízi taxik sem tudnak közlekedni. Sőt, már a közszolgáltatásokban is fennakadások tapasztalhatók, hiszen vannak olyan részek, ahova a mentők is hajón járnak, de most nem tudnak.

Szakértők szerint a szokatlanul alacsony vízállást az észak-olaszországi városban nem közvetlenül az aszály okozza, de az biztos, hogy a kevés eső súlyosbította a problémát – írja a Bloomberg, amelynek cikkét a VG szemlézte.

A Legambiente környezetvédelmi csoport beszámolója alapján ugyancsak rendkívül alacsony a Pó folyó és más olaszországi tavak vízszintje. Az ország leghosszabb és legjelentősebb folyójának vízszintje – mely Velencétől mintegy 50 kilométerre délre torkollik az Adriai-tengerbe – 61 százalékkal alacsonyabb a megszokottnál, de a Garda-tó vize is rekordalacsonyan áll.

A cikk mások mellett emlékeztet, hogy Velence az elmúlt években gyakorta küzd a túl magas vízszintekkel is. Az elmúlt fél évszázad legnagyobb dagálya 2019-ben volt, ami nagyjából egymilliárd eurós kárt okozott a városnak. Ezt követően kezdett el dolgozni a város a MOSE áradásvédelmi programon, amit 2023 végére terveznek lezárni.

