Egymillió dollárért az amerikai pilóták azt sem tudták, mit lőnek le

A két F-16-os vadászgép pilótája hosszasan tanakodott, hogy mi is lehet az az ismeretlen tárgy, ami a Huron-tó felett repült – írja a brit dailystar.co.uk. A hétvégén derült ki, hogy a kínai "kémballon" után további repülő légi eszközöket likvidáltak amerikai katonák részben az Egyesült Államok, részben Kanada légterében. Ezek egyikével kapcsolatos az a rádióbeszélgetés, amelyből a lap több részletet is közölt.

A leírtak szerint egyértelműnek tűnik a pilóták tanácstalansága. Az egyik azt mondja: "Nem mondanám, hogy léggömb lenne. Nem tudom mi lehet." Mire a másik azt válaszolja: "Jól látom. Olyan, mint ha valamiféle felfújt tárgy lenne, de elég kicsi."

A két vadászpilóta a tárgy formáját illetően is bizonytalankodott.

"Nem igazán tudom megmondani, hogy milyen a formája. A méretében sem vagyok biztos. Olyan lassú és olyan kicsi, egyszerűen nem látom" – mondja egyikük. A másik erre azzal válaszol, hogy ő "tartálynak" nevezné, amit lát.

De a tárgy nagyságát illetően is eltérő volt a véleményük. Egyikük szerint: "Biztos, hogy kisebb, mint egy autó." A társa viszont úgy látta, hogy "akkora, mint egy négykerekű". Később a légierő egyik illetékese úgy nyilatkozott, hogy

a pilóták egy "nyolcszögletű szerkezetettel" találkoztak.

Ám hogy valójában mi is repült az Egyesült Államok felett, azzal kapcsolatban teljes a tanácstalanság. Így rögtön meg is indultak a találgatások, és igen sokan azonnal földön kívüli űrhajóra gyanakodnak. Az UFO-hívők álláspontját erősítette az egyik illetékes talányos kijelentése is, aki azt mondta: nem lehet kizárni, hogy egy idegen civilizáció áll az eset mögött. Ezt aztán többen pontosították-cáfolták hivatalos helyekről, és azt is siettek leszögezni, hogy nem hasonlít az elsőként látott és kilőtt nagy méretű, kínai ballonhoz.

Csak annyi biztos, hogy a nem azonosított repülő tárgy lelövése majdnem egymillió dollárba került.

