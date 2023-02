250 méterre a földtől kapta fel a meredeken süllyedő utasszállító orrát a kapitány

Az esemény még január 10-én történt a Qatar Airways Boeing 787-8 típusú, A7-BCO lajstromjelű gépével, amely a légitársaság QR 161-es járatát teljesítette Dohából Koppenhágába. Az eseményről az AV Herald balesetekkel foglalkozó oldal szerzett és tett közzé információt február 7-én, de a virtuális radarokon is visszakövethető – számolt be az airportal.hu.

A poszt és a virtuális radarok által rögzített adatok szerint a járat helyi idő szerint január 10-én hajnali 2 óra körül szállt fel a dohai repülőtér 16L futópályáról, majd 1800 láb (kb. 550 méter) magasságra emelkedett, aztán meredek süllyedésbe kezdett, a következő 24 másodperc alatt 1000 lábat (kb. 305 méter) veszítve a magasságából, mielőtt újra emelkedni kezdett, és folytatta útját Koppenhágába, ahol körülbelül 6 órával később biztonságosan leszállt.

Az oldal információi szerint a felszálláskor a járat első tisztje vezette a repülőgépet, és körülbelül 1600 láb magasság elérését követően a légiforgalmi irányítás engedélyezte, hogy közvetlenül a következő útvonalpontra forduljon. A repülőgépet ekkor még kézi irányítással vezető első tiszt megkezdte a forduló végrehajtását, de

a manőver közben vélhetően elveszítette a helyzettudatosságát, és a Dreamlinert közel fél percre meredek süllyedésbe vitte.

Az AV Herald információi szerint a felszállást követően azért nem kapcsolták be a robotpilótát, mert a kapitány lassan táplálta be a megadott útvonalpontot a számítógépbe. A repülőgép függőleges irányú süllyedése mindeközben a percenkénti 3000 láb (kb. 914 méter/perc) mértéket is meghaladta, amely túllépte az adott fékszárny-beállítások megengedett maximális értékét.

A kapitány körülbelül 800 láb (kb. 243 méter) magasságban vette át a repülőgép irányítását az első tiszttől,

és megkezdte az emelkedést, majd a repülőgép folytatta útját a célállomása felé.

A portál információi szerint az esetre azért csak most derült fény, mert azt nem jelentették a hatóságoknak.

Nyitókép: SEAN GLADWELL/Getty Images