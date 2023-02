Újabb orosz tábornok esett el Ukrajnában

Dmitrij Uljanov dandártábornokot ukrán ellenállók egy szabotázs akcióban ölték meg a Donbaszban- közölte a brit Daily Telegraph nyomán a karpathir.com.

Úgy tudni, hogy a 44 éves katonai vezetőre a frontvonal mögött egy, már az oroszok által ellenőrzött területen csaptak le a partizánok. A tavaly februárban indított orosz invázió első heteiben sorra vadászták le az ukránok az orosz tábornokokat, becslések szerint akár tíz katonai vezetőt is megölhettek. A legutolsót még nyáron.

A Kreml ezután hátrébb is vonta magas rangú tisztjeit, helyettük a Wagner zsoldoscsoport vezette a főbb támadásokat a frontvonalakon. Egyes vélemények szerint az Egyesült Államok hírszerzése is segített az ukránoknak levadászni a magas rangú orosz katonatiszteket. Ezt akkor a Pentagon határozottan cáfolta.

The Major General of Russian airborne troops Dmitri Ulianov was killed in Luhansk region, eastern Ukraine.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/u8KPNfKuEK — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) February 7, 2023