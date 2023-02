Újabb engedmény a kínai születésszám emelésére: házasság nélkül is jöhet a gyerek

A kínai kormány előírása szerint törvényesen csak házas nők szülhetnek, de mivel a házasságkötési és születési arányok az elmúlt években rekord alacsony szintre csökkentek, a tartományi hatóságok átdolgoztak egy 2019-es szabályt, amely így már a gyermeket vállalni kívánó egyedülállókra is vonatkozik.

A változás értelmében február 15-től bárki regisztrálhatja magát a kormány eddig csak házasok számára fenntartott rendszerében, az eddigi kettő helyett akárhány gyerekkel – írja a Reuters. Ez a rendszer juttatja az orvosi kezeléseket fedező biztosításhoz a terhes nőket, illetve biztosítja számukra azt is, hogy megkapják fizetésüket addig is, míg munka helyett gyermekükkel töltik idejüket. Mostantól egyedülálló férfiak és nők is regisztrálhatnak Szecsuán tartományban, amelyben az ötödik legnagyobb a 60 év fölötti népesség aránya: 21 százalékos.

Kína népessége hatvan év után először csökkent a tavalyi évben: ez várható volt az elmúlt évek folyamatai után. A hatóságokat ez arra készteti, hogy új intézkedéssel igyekezzenek serkenteni a gyermekvállalási kedvet. Az 1980-2015 közt kötelező egykepolitikának nagy szerepe van abban, hogy az ország népessége fogyásnak indult.

