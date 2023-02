Agyonlőttek egy amerikai orvost, Bahmutnál mentette az embereket

A 34 éves Pete Reed, aki korábban a tengerészgyalogságnál is szolgált, a civilek evakuálásában segített, amikor rájuk lőttek. A Twitteren számos megemlékezés szól róla.

Van, aki azt írta: elhivatott, nagylelkű, önzetlen, vicces, hős.

Our friend Pete Reed was killed yesterday at Bakhmut, doing what he always did - saving lives and helping humanity. Dedicated, generous, selfless, funny, hero. Rest easy, brother. Russia will pay. #petereed pic.twitter.com/zECRxrqf6r — Filip Marek (@SELECTIONSERV) February 3, 2023