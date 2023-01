Oroszország nem hátrál, már a Terminátort is beveti Ukrajnában – videó

A BMPT, vagyis a harckocsi támogató jármű, az afganisztáni háború, majd a csecsenföldi hadjáratok keserű tapasztaltai alapján született. Kiderült, hogy városi környezetben a szovjet tankok nagyon is sebezhetőek.

A szűk utcákban képtelenek voltak manőverezni, miközben a személyzet alig látott ki a harckocsiból. Így szinte lehetetlen volt észrevenniük a házak felsőbb emeletein, vagy a tetőkön rejtőző ellenséget. De még ha meg is látták őket, akkor sem nagyon tudtak mit tenni ellenük, mivel a páncélosok fegyvereinek csövét nem lehet olyan magasra emelni.

Ugyan ez volt a helyzet magas hegyek között is.

Eredetileg, a lövészkatonákat szállító harcjárművek feladata lett volna, hogy ilyen környezetben tűztámogatást nyújtsanak a tankoknak, illetve a gyalogságnak. De kiderült, hogy a BMP gyalogsági harcjárművek egyik változata sem igazán alkalmas erre.

Szükség volt hát egy olyan járműre, amely egy harckocsi páncélvédettségét élvezi és olyan fegyverekkel van felszerelve, amelyekkel kimondottan beépített környezetben lehet eredményesen harcolni. Az orosz hadseregnek nagyon tetszett az ötlet, így több tervező iroda is munkához látott.

Az első járműveket a Cseljabinszki Traktorgyárban, T-72-es tankokból építették át.

Levették a lövegtornyot és kiszerelték az automata töltőberendezést, megerősítették a páncélzatot, majd új felépítményt szereltek az alvázra. Ebben már csak a fegyverek kaptak helyet, a személyzetet védetten, a harckocsi testben helyezték el. A fejlesztés azonban a Szovjetunió széthullása miatt, hosszú időre abba maradt és csak az ezredforduló után folytatódott. BMPT "Terminátor" orosz harckocsi támogató jármű. Forrás:Twitter/Militant.André.D

A legelső változatok két 30 mm-es gépágyút, négy irányított páncéltörő rakétát, egy géppuskát és két 30 mm-es gránátvetőt kaptak. Ez utóbbi fegyvereket a későbbi változatoknál elhagyták és ezzel a korábbi ötről háromra csökkent a legénység létszáma. Idővel épültek BMPT-k nemcsak T-72-es, hanem a korszerűbb T-80-as és T-90-es alvázakra is. A fegyverzet nem változott, de az újabb szériák már jobb figyelő műszereket és tűzvezető számítógépeket kaptak. Papíron tehát egy nagyon is potens járművet alkottak a tervezők.

A kezdetben harckocsi támogatónak, később tűztámogatónak nevezett lánctalpas fő célpontjai az ellenséges katonák mellett a páncélozott járművek, az erődítések, valamint az alacsonyan szálló helikopterek, a kisebb repülőgépek és drónok. A BMPT-k a harckocsikkal együtt mozogva harcolnak. Városban egy tankkal két támogató jármű működik együtt. Nyílt terepen pedig fordítva, egy tűztámogatót két harckocsi kísér. BMPT "Terminátor", orosz harctámogató jármű. Forrás:Twitter/Faisal

Érdekes módon az ukrajnai háborúban nem sokat vetettek be az oroszok ezekből a nagy tűzerejű járművekből. Nyugati elemzők szerint vagy azért mert csak kevés van belőlük, vagy azért, mert korábban, Szíriában mégsem az elvárásoknak megfelelően szerepeltek.

Pár napja azonban a közösségi hálón több olyan videó is megjelent, amelyen akció közben mutatja a Terminátort. Ellenben van ezekben a felvételekben némi furcsaság, amit az éles szemű netezők rögtön ki is szúrtak.

A képeken látható jármű egyedül mozog, ráadásul azt is elég furcsán teszi.

Többször is az oldalával fordul a cél felé, holott a tankoknak ez a része sokkal sebezhetőbb, mint a homlokpáncélzat. Valós harchelyzetben ezért a harckocsizók mindig igyekeznek szembe fordulni az ellenséggel.

Az is szokatlan, hogy a BMPT egy sűrű erdőbe lő úgy, hogy nem látni valójában mire tüzel. Viszont a nagyerejű gépágyú tűz ellenére mégsem hullanak az ágak, vagy dőlnek a fák. Meg is jegyezte az egyik kommentelő, hogy fakitermelésre vannak ennél célszerűbb gépek is.

Azt pedig végképp nem lehet a filmekből megállapítani, hogy a felvételeket tényleg Ukrajnában készítették, harci körülmények között, vagy valahol Oroszországban, egy gyakorlat alkalmával forgatták a mozit. A képek mindenesetre nagyon látványosak, amiből többen azt a következtetést vonták le, hogy igazából valamiféle erőfitogtatásról lehet csak szó.

Video of Russian BMPT in combat reportedly in the Kreminna area. https://t.co/ClWqLMlb96 pic.twitter.com/nUqaZi4Duf — Rob Lee (@RALee85) January 26, 2023

Érdekes, hogy az oroszok veszteségeit összesítő, eddigi leghitelesebb kimutatásban, egyetlen egy BMPT sem szerepel. Se az elpusztított, se a zsákmányolt eszközök között nincs egy se, pedig a felsorolásban minden, az ukrán hadszíntéren eddig bevetett járműből legalább néhány szerepel. Az Oryx szakértői a listát kizárólag csak olyan fényképek és videók alapján állították össze, amiken a helyszín és a kilőtt, vagy elfogott jármű fajtája illetve hovatartozása is egyértelműen beazonosítható volt. Még arra is ügyeltek, hogy nehogy ugyanaz a jármű kétszer is előforduljon a felsorolásban.

Persze ettől még megeshet, hogy az oroszok elvesztettek legalább egy ilyen harcjárművet, csak arról nem készült hiteles felvétel. Az már kevésbé valószínű, hogy a Terminátor ugyanúgy elpusztíthatatlan lenne, mint az Arnold Schwarzanegger által alakított gépszörny. Kilőhetetlen tank ugyanis nincs. Mert ha lenne, akkor az oroszok már biztosan százával vetnék be azokat Ukrajnában.

Nyitókép: Forrás: Wikipédia