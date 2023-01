Orosz kémhajó ólálkodik Hawaii partjainál - videó

Az amerikai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hajó feltételezhetően kémtevékenységet folytat az Egyesült Államok kizárólagos gazdasági övezetében. A tárca szóvivője szerint mindez "kényes időpontban" történik.

A szóban forgó hajó egyelőre nemzetközi vizeken tartózkodik, és eddig nem figyeltek meg veszélyes, vagy szakszerűtlen viselkedést.

A parti őrség közölte, hogy összhangban a nemzetközi tengerjogi egyezményekkel külföldi hadihajók átkelhetnek más államok kizárólagos gazdasági övezetén. Ugyanakkor éppen a csendes-óceáni térségben a külföldi hadihajók gyakran tartózkodnak és tevékenykednek az ilyen övezetekben. Az amerikai hatóságok azonban rendszeresen szemmel tartanak minden hajót a Csendes-óceán térségében.

