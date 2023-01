Ukrán helikopterkatasztrófa: három eset lehetséges

Még mindig csak találgatni lehet, mi történt a szerdán ukrajnai politikai vezetőkkel lezuhant helikopterrel a tragédia előtt.

"Egyelőre sokat nem tudni, hogy mi történt pontosan, nem is árul el sokat az ukrán kormány. Egy speciális vizsgálóbizottságot hozottk létre, amely három verziót vizsgál:

géphiba (Ukrajna 2018-tól rendelt ezekből a francia helikopterekből 55 darabot, az elmúlt években voltak balesetek) pilótahiba (az első beszámolók alapján nagyon alacsonyan szállt a helikopter, rossz látási viszonyok között) szabotázs, külső diverzió (szándékos balesetokozás).

Mindegyiknek van valamiféle realitása" – fogalmazott az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, térségi szakértő.

Mint a Denisz Monasztirszkij belügyminiszter halálát is okozó katasztrófa kapcsán rámutatott, Ukrajnában a belügy alá tartozik a rendőrség, a határrendészet, a Nemzeti Gárda irányítása (ez egy 2014-ben létrehozott, 60 ezer emberrel operáló, félkatonai szerv, "az ukrán politikai élet testőrsége").

Arra is felhívta a figyelmet, hogy

az elhunyt belügyminiszter éppen "egy forrónak tekinthető területre", Harkivba utazott a becsapódáskor,

de erről, illetve az utazás céljáról sem árul el többet az ukrán kormány.

"Ő volt az a miniszter, aki jelentette Volodimir Zelenszkij elnöknek február 24-én hajnalban, hogy Oroszország megindította a háborút Ukrajna ellen" – tette hozzá Bendarzsevszkij Anton.

Kérdés az is, ki lép Denisz Monasztirszkij helyére a kormányban, ugyanis helyettese is odaveszett.

"A struktúra alapján a miniszternek hat helyettese van, közülük egy halt meg, igaz, a legtapasztaltabb. Ilyen szempontból nincs teljesen lefejezve az ukrán belügyminisztérium. Ideiglenesen a rendőrség vezetője kapott kinevezést, de ez nem jelenti azt, hogy ő is marad."

Hogy kell érteni?

Szerdán járta be a világsajtót, hogy Vlagyimir Putyin nagy bejelentésre készül, ehhez képest nem történt ilyen egyelőre. Ezzel kapcsolatban a posztszovjet térség szakértője világossá tette, hogy a nyugati sajtó önmagától is arra számít, hogy a mobilizáció egy újabb hullámát, a visszavonulást vagy az eszkalációt jelenti be akár Fehéroroszország felől is, talán túlértékelve azt, amikor az orosz állam előre jelzi, hogy az elnök valamit be fog jelenteni. Emlékeztetett rá, hogy május 9-én, "a győzelem napján" is kellett volna történnie valamilyen fajsúlyos bejelentésnek, de akkor sem volt semmi, a háború folytatódott a korábbiaknak megfelelően.

Zsákutca

Azt is kommentálta, amit Dmitrij Medvegyev egykori elnök, miniszterelnök jelzett: a béke előfeltétele, hogy a kijevi kormány elfogadja az "új orosz területek csatlakozását" az Orosz Föderációhoz.

"Szeptember óta lehet tudni, hogy az orosz követelések minimuma a négy annektált terület – Herszon, Zaporizzsja, Donyeck, Luhanszk – elfogadása, de sajnos ezzel saját magukat is zsákutcába hajtották, mivel egyúttel azt is kijelentették, hogy nem tudnak ebből meghátrálni. A terület elvesztése az orosz narratíva szerinti erős vereséggel érne fel."

Nyitókép: Forrás: Twitter/ REPORT WAR