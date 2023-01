Gyerekkel teli óvoda mellett zuhant le egy helikopter Kijevben – képek, videó

Egy óvoda és egy lakóépület közelében csapódott a földbe egy helikopter szerda reggel Brovariban, Kijev egyik külvárosában – közölte Olekszij Kuleba, Kijev megye kormányzója.

„A tragédia idején gyerekek és óvónők voltak az intézményben, de mostanra mindenkit kimenekítettünk” – írta a Telegramon Kuleba.

A politikus tájékoztatása szerint a szerencsétlenségnek vannak áldozatai, de további részletek egyelőre nem világosak.

A helicopter crashed near a kindergarten in Brovary, #Kiev region. pic.twitter.com/gX757ipOJY — New world (@Newworl96328741) January 18, 2023