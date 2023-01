Szakértő: férfi-női ígérete csapdába ejtette Olaf Scholz kancellárt

13 hónap után távozik tisztségéből Christine Lambrecht német védelmi miniszter – írta a BBC. A szociáldemokrata politikus által kiadott közlemény szerint ő kérte felmentését Olaf Scholz kancellártól.

Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádióban a politikus távozásának okairól elmondta, miniszterségét szakértők szerint botrányok jellemezték, és egyébként sem volt túl felkészült politikus.

"A kezdetekkor – és ez Németországban szokatlan – a közigazgatási államtitkárát még érkezése előtt lecserélte. Májusban a Bundeswehr helikopterével ment nyaralni a fiával, és végül is az összes botrányt az tetőzte, hogy most, januárban egy szilveszteri, újévköszöntő videó került nyilvánosságra, rossz minőségben vették fel, a miniszter pedig rosszul kommunikál, félreérthetően fogalmaz rajta" – sorolta Bauer Bence.

Hogy maga a miniszter asszony hogyan indokolt?

"A személye körüli mediális visszhangban nem tudja betölteni a feladatát"

– idézte a szakértő.

A helikopterezés után sok bírálatot kapott a Bundeswehr is, annak kapcsán, hogy haderőfejlesztésre épp most költ el Németország 100 milliárd eurót. Ennek kapcsán elmondta, a pénz nyomai egyelőre nagyon nem látszódnak, nagyon lassan halad a program, a minap be is jelentették, hogy az ígért Leopard harckocsikat csak később tudják legyártani.

"Lambrecht asszonynak nagy lehetősége lett volna, hogy ezzel az óriási, látatlan büdzsével magabiztosan formálja a hadsereget, és az imidzsét is javítsa, de nem használta ki, inkább az látszott rajta, hogy nem igazán érti a matériát, és nem is volt túl népszerű.

Ezzel elődjei útjára lép, Ursula von der Leyen és Annegret Kramp-Karrenbauer útjára"

– fejtegette.

Ki lehet az utód? Mivel Olaf Scholz kancellár ragaszkodik a férfi-női egyensúlyhoz a kormányban, ismét egy nőnek kell következnie. De vajon így lesz-e?

"Nagyon valószínű. Amikor Christine Lambrecht védelmi miniszter lett, akkor viszont a tárcának még messze nem volt akkora jelentősége, mint most" – célzott az ukrán-orosz háborúra. "Gyors döntésekre van szükség.

Csütörtökre bejelentkezett még a régi miniszterhez az amerikai védelmi miniszter, pénteken Németországban tanácskoznak a NATO védelmi miniszterei, és a Leopard harckocsik Ukrajnába szállításáról német döntésre van szükség"

– sorolta.

Bauer Bence szerint csapdahelyzetet teremt ugyanakkor Olaf Scholz számára, hogy korábbi ígéretének megfelelve nőt kell kineveznie, mivel "nagyon kevés a Szociáldemokrata Pártban az olyan politikusnő, szakértő, aki ezt a pozíciót be tudná tartani. Sok névről lehet hallani, ezek spekulációk, de

Olaf Scholz keddre már bejelentést is ígért a személyi kérdésben".

Ha férfit neveznének ki, akkor viszont pozíciócserével oldanák meg a dolgot a kutató szerint a kabineten belül.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek