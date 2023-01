Harry szerint 2019-ben történt az incidens, amikor a testvérpár kapcsolata igazán megromlott a fiatalabb herceg házasságkötése miatt. A királyi családtól azóta földrajzi távolságban mérve is eltávolodott Harry és Vilmos kapcsolata azóta sem felhőtlen.

A könyv szerint Vilmos Meghan Markle-t a "nehézkes, udvariatlan és durva" jelzőkkel illette, amikor még Londonban meglátogatta az öccsét - írja a The Guardian.

A vita odáig fajult, hogy a ma már walesi herceg címet viselő Vilmos, megragadta öccse gallérját és a földre lökte. Mindezt olyan erővel, hogy Harry nyaklánca is elszakadt.

Így történt az eset

A könyv szerint a két testvér azért találkozott, hogy megpróbálják rendezni a kapcsolatukat, de Vilmos már akkor nagyon feszült volt, amikor Nottingham Cottage-be érkezett. Meghannel kapcsolatos megjegyzéseire öccse azt mondta, csak a sajtó érvelését szajkózta, pedig ő ennél többet várt bátyjától. Hamarosan már ordibáltak egymással és Harry ekkor azt mondta bátyjának, hogy úgy viselkedik vele, mint egy tipikus örökös, aki nem tudja felfogni, a testvérének miért nem elég a tartalék szerepe.

Egymás kölcsönös sértegetését követően Vilmos azt állította, csak segíteni akar, amire Harry így reagált: "Komolyan? Segíteni? Ezzel?"

Ez még jobban feldühítette bátyját. A konyhába mentek, ahol öccse egy pohár vizet kínált Vilmosnak, majd azt mondta neki, nem tudnak beszélni, ha ilyen állapotban van. A trónörökös ezután ismét sértéseket vágott Harry fejéhez, majd megragadta és a földre lökte. Harry a kutya táljára esett, amely összetört és felsebezte a hátát.

Amikor felállt, Harry felszólította bátyját, hogy hagyja el a házát. Vilmos egy darabig biztatta, hogy üssön vissza majd távozott, ám nemsokára visszatért, láthatóan bűntudatosan. Elnézést kért és amikor újra távozott, azt mondta öccsének, ne mondja el Meghannek, mi történt.

"Azt, hogy megtámadtál?" - kérdezte öccse.

"Nem támadtalak meg, Harold" - felelt Vilmos.

Harry a terapeutájának beszélt először az esetről, de felesége is hamar észrevette sérüléseit. Harry szerint sem meglepett, sem dühös nem volt: inkább csak nagyon szomorú.

Kiteregeti a családi szennyest

A könyvben végigvonul a tartalék-motívum: Harry leírja azt is, ahogy születésekor az apja, Károly király azt mondta édesanyjának, Diana hercegnőnek: most, mivel egy trónörökös és egy tartalék is született házasságukból, ő elvégezte a dolgát.

A The Guardian szerint a kötetből Diana és II. Erzsébet iránti szeretete mellett sok keserűség is kiolvasható, és nagyon sok privát beszélgetésre emlékezik vissza.

Felidéz egy 2021-es vitát is Vilmossal, amely Fülöp herceg temetése után történt. Harry szerint akkor apjuk, Károly arra kérte őket, ne tegyék utolsó éveit szánalmassá a folyamatos veszekedéseikkel.

Nyitókép: MTI/AP/Pool/Victoria Jones