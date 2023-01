Egymilliárdos ukrajnai adomány elsikkasztásával gyanúsítanak egy magyar származású szélhámosnőt

A harmincéves, magyar születésű, ausztrál állampolgár Emese Fajk az után menekült el Ausztráliából, hogy kiderült: hamis banki bizonylatokat használt arra, hogy megnyerjen egy 4,2 millió dolláros valóságshow-árverést 2020 decemberében. Miután állítólag tavaly egy portugál szigeten meglopta a főbérlőjét és egyben szeretőjét, júliusban az ukrán idegenlégió kommunikációs igazgatójaként tűnt fel "Fecsegő poszáta" hívójellel − írta meg a Daily Mail.

Az Index azt írta, hogy miután megismerték botrányos előéletét, felettesei elkezdték vizsgálni a háborús övezetben végzett tevékenységét.

Egy bizalmas jelentés – amelyet az ukrán szárazföldi erők parancsnoksága számára készített egy jelentős hírszerzési tapasztalattal rendelkező légiós tiszt, és amelyet a lap is megszerzett – vázolja az ellene felhozott vádakat. A jelentés azt állítja: Emese Fajk áll egy 2,5 millió dolláros, vagyis 950 millió forintos orvosi szállítmány eltűnése és háborús adományok elsikkasztása mögött.

Excellent. Scammers taking advantage of the ?? war must be prosecuted to the fullest extent of the law. @MalcolmNance had long warned of this dangerous criminal.



However, the media only writes about the frauds - not the heroes: There are many more heroes. https://t.co/k3MNmcU9yS — Jason Jay Smart (@officejjsmart) January 3, 2023