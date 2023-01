Súlyos légibaleset, négyen haltak meg az ausztrál katasztrófában

Két helikopter ütközött össze az ausztráliai Sea World vidámpark közelében. A balesetben négy ember meghalt, három másik pedig súlyosan megsérült. Az ütközés helyi idő szerint délután két óra körül történt – írja a sky news.

A Queenslandi Mentőszolgálat közölte: 13 beteget vizsgálnak a helyszínen, négy ember meghalt, három másik pedig súlyosan megsérült.

Three feared dead after two helicopters crashed on the Gold Coast in QLD Australia near Sea World. #helicoptercrash pic.twitter.com/vm77Gb4FY8 — News Media Network (@NewsMediaNetAU) January 2, 2023