Élőben Londonból: kitörni készül a káosz a repülőtereken, és ez csak az első gond

Sztrájkot kezdtek pénteken több nagy brit repülőtéren a határrendészeti dolgozók, miután a kormány nem teljesítette béremelési követelésüket. A munkabeszüntetés az egész karácsonyi és újévi utazási időszakra kiterjed. A brit belügyminisztérium a szokásosnál hosszabb várakozási időre, késések, fennakadások lehetőségére figyelmeztette a Nagy-Britanniába készülő utazókat.

A sztrájkok a Londontól északra, illetve északkeletre fekvő Luton és Stansted repülőtereket – amelyekre a Magyarországról beutazók többsége érkezik – nem érintik. Sztrájkolnak viszont a határrendészeti dolgozók London két másik nagy nemzetközi repülőterén, Heathrow-n és Gatwicken, amelyekre szintén közlekednek járatok Magyarországról. A munkabeszüntetési akció kiterjed emellett Birmingham, Cardiff, Glasgow és Manchester repülőtereire, valamint a dél-angliai Newhaven kikötőjére. A sztrájk december 23-tól 26-ig, illetve december 28-tól 31-ig tart.

Az előrejelzések szerint pénteken, a sztrájk első napján az érintett repülőterekre csaknem 1300 járat érkezik negyedmillió utassal. A sztrájk teljes időszakában várhatóan kilencezer menetrendszerű és charterjárat száll le ezeken a repülőtereken, 1,8 millió utassal a fedélzetén.

"A legrosszabbra is felkészülnek, arra, hogy bezárhat a reptér, de Gatwicken a reggeli híradások szerint még nincs fennakadás. Jönnek az utasok, dolgozók is vannak, akik ellenőrzik az útleveleket, működnek a biometrikus kapuk. Nem tudjuk, hogy ez hogy fog alakulni a napok folyamán, és

van olyan vészforgatókönyv is, hogy Heathrow-n nagyon nagy fennakadások lesznek, de az illetékesek azt mondják, az nagyon kevéssé valószínű, hogy be fog zárni"

– mondta az InfoRádió londoni tudósítója.

Arról is beszámolt, hogy nemcsak az útlevélellenőrök tiltakoznak, hanem például a reptéri személyzet is tartott már egy néhány napos sztrájkot és újabbat is tervez. Jelenleg mintegy ezer útlevélellenőr lépett sztrájkba, épp abban az időszakban, amikor sok ember a pandémia után igazából most tudna elutazni a karácsonyi időszakban, és épp most lesz nagyon nagy nehéz az utazás.

Szvetnik Endre azt is elmondta, hogy az útlevélellenőrök közalkalmazottak, eléggé alacsony a fizetésük, a brit átlagfizetésnek körülbelül a felét keresik ezek az emberek. "Több ezren közülük élelmiszersegélyeket vesznek fel, effektíve szegénységben élnek, és annak ellenére, hogy 10 százalékos az infláció, 2 százalékos béremelés ajánlottak nekik, és azt mondták, hogy emiatt elszakadt a cérna, sztrájkba lépnek" – magyarázat a tudósító.

A közlekedési nehézségek pedig nem érnek véget a repülőtereken, Szvetnik Endre szerint a pénteki lehet az utolsó nap, amikor még talán nyugodtan útnak lehet indulni. Arra számítanak Nagy-Britanniában, hogy 17 millió ember indul útnak autóval, és dugókra illetve káoszra hívják fel a figyelmet amiatt, hogy az autóutakat ellenőrző és kezelő dolgozók is sztrájkba lépnek négy napra. Ez azt jelenti, hogy nem fognak majd működni azok a táblák, amelyek jelzik az eltereléseket, a dugókat vagy a baleseteket. Ezenkívül ha valaki elakad, akkor elég hosszú időbe telik majd, amíg kimentik. Emellett sztrájkolnak a vasutasok is, a szakszervezetük 40 ezer dolgozót tud megmozgatni, valamint a londoni metrósok is, és még autóvezetői vizsgát sem lehet tenni ebben az időszakban.

"Nagyon sok embert fog érinteni, hogy éppen karácsonykor, amikor az emberek hagyományosan meglátogatják a családjukat vidéken, nagyon nehéz lesz eljutni egyes helyekre"

– jelentette a londoni tudósító.

A közlekedésben dolgozók sztrájkját megelőzte a mentősök munkabeszüntetése, de nem sikerült megállapodni, így újabb sztrájk jön valamikor januárban.

"A brit kormány az egészségügyi dolgozóknak azt mondja, hogy nem a bérköveteléseikről akar tárgyalni, hanem inkább a munkakörülményeikről. A mentősöknek amellett, hogy szintén alacsony fizetést kapnak, az egyik legnagyobb panaszuk az, hogy néha egész műszakokat töltenek sorban állással a kórházak előtt" – mondta, és felidézte, hogy a hónap egyik "horrorsztorija" az volt, hogy egy nagymama eltörte a csípőjét, 14 órába telt, mire kiért a mentő, majd utána 26 órát álltak még a kórház előtt.

A szerdai mentőssztrájk idején nagyon sok kocsi csak egyórás késéssel érkezett ki, arra számítanak, hogy ez fog ismétlődni a következő sztrájk idején. Attól tartanak, hogy akik a sztrájk miatt nem mentek kórházba, most fognak jelentkezni, és jelentősen megugrik a kórházak terhelése.

Nyitókép: ilona titova/Getty Images