Újra van víz Kijevben

Sikerült helyreállítani a vízellátást Ukrajna fővárosában, a pénteki rakétatámadások után azonban csak helyenként van fűtés és áram - közölte a kijevi polgármester szombat reggel a Telegramon.

Péntek nemcsak Kijevben, de Ukrajna-szerte légvédelmi szirénák ébresztették a lakosságot: ukrán tisztviselők közlése szerint Oroszország újabb rakétatámadást indított, melynek célpontjában az ukrán infrastruktúra állt.

A támadást követően Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon számolt be róla, hogy az energetikai infrastruktúrát ért károk miatt egész Kijevben fennakadások voltak a vízellátásban, több város pedig áram nélkül maradt.

A polgármester szombat reggeli közlése szerint nemcsak a vízellátást orvosolták, de a főváros felében ismét van fűtés, kétharmadában pedig az áramszolgáltatást is helyreállították. Klicsko kiemelte ugyanakkor, hogy be kell tartani a villamosenergia vészleállítására vonatkozó terveket, "mert továbbra is jelentős az áramhiány".

Kijevben ismét működik a metró. A polgármester a pénteki támadást követően azonnal leállíttatta a földalatti közlekedést, hogy a metróállomások óvóhelyként szolgáljanak és az emberek fedezékbe vonulhassanak.

Az orosz hadsereg október óta szinte hetente mér támadást az ukrán energetikai infrastruktúrára, ami rendszeresen okoz fűtés-, áram- és vízellátási kimaradásokat.

