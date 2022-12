Meghan hercegnét gyakran fenyegették a királyi család dolgozó tagjaként

Harry herceg és felesége 2020-ban költözött Kaliforniába Nagy-Britanniából: a herceg úgy nyilatkozott tavaly, hogy nem érezte magát biztonságban, amikor szülőföldjére látogattak – írja a BBC.

A házaspár gyakran beszél arról, milyen bántalmazások érték őket, míg Nagy-Britanniában éltek, és hogy ez hogyan hatott mentális egészségükre. Már 2016-ban, miután a pár nyilvánosságra hozta kapcsolatát, Harry herceg nyilatkozatban támadta a közösségi média trolljait, amiért Meghant célba vették.

"Ha látták volna, miket írtak a hercegnének egyesek, állandóan fenyegetve éreznék magukat"

– mondta Neil Basu utolsó interjújában a fenyegetésekre visszautalva. Megerősítette, hogy szélsőjobboldali érzelmű emberek fenyegették Meghan hercegnét, külön csapatokkal vizsgálták ezeket a fenyegetéseket, melyek ügyében több büntetőeljárás is indult.

A leköszönő rendőrfőkapitány-helyettes már korábban is beszélt a "szélsőjobboldali terrorizmus" fenyegetéséről, most hozzátette, hogy

ez a "leggyorsabban növekvő" fenyegetés, amellyel foglalkozott.

"Amikor 2015-ben elkezdtem a terrorelhárítást, ez a teljes munkaterhelésünk körülbelül 6 százalékát tette ki. Amikor 15-16 hónappal ezelőtt távoztam, a munkaterhelésünk több mint 20 százalékát tette ki" – fogalmazott.

Harry és Meghan 2020-ban, Kaliforniába költözésekor a királyi család dolgozó tagjainak sorát is ott hagyta. Ezt követően Oprah Winfrey-nek adott interjújában a hercegné arról is beszélt, hogy az öngyilkosság is felmerült gondolatai között, míg a királyi család dolgozó tagjainak sorában volt.

Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth