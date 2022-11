Újra itt a koronavírus, egy európai országban ismét ajánlják a maszk viselését

"Segítsük egészségügyi dolgozóinkat azzal, hogy mindannyian óvatosabbak vagyunk! Ünnepélyesen az egészségügyi előírások betartására szólítok fel. Hordjuk a maszkot, amikor veszélyeztetett emberek környezetében vagy olyan zsúfolt helyeken vagyunk, mint a tömegközlekedési járművek! Ezek az apró gesztusok életeket mentenek, ezt mindannyian tudjuk, és meghatározóak a járvány visszaszorításában" - mondta a kormányfő a nemzetgyűlésben az azonnali kérdések órájában. "A franciák mindig is felelősen viselkedtek. Nincs kétségem afelől, hogy most is így fognak tenni" - tette hozzá.

A csaknem egy hónapig tartó javuló tendencia után a koronavírus ismét terjedni kezdett Franciaországban, valószínűsíthető egy kilencedik járványhullám megérkezése.

Pénteken 48 629 új fertőzöttet regisztráltak az egy héttel korábbi 33 177-hez képest, ami

46 százalékos emelkedést jelent.

A francia egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint megemelkedett a kórházban ápoltak száma is: az elmúlt hét napban több mint 4500 új fertőzött szorult kórházi ápolásra súlyos tünetek miatt.

A vírus úgynevezett reprodukciós rátája 1 fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy egyre magasabbra ívelő járványgörbe kezdetén tartunk - mondta az AFP hírügynökségnek Pascal Crépey járványügyi szakember.

Antoine Flahault, a Genfi Egyetem egészségügyi intézetének vezetője a francia hírügynökségnek elmondta: egy kilencedik hullám van kialakulóban nemcsak Franciaországban, hanem általánosságban Európában, Délkelet-Ázsiában és Észak-Amerikában. Ezért a koronavírus omikron variánsának új, gyorsan terjedő BQ.1-es jelzésű alváltozata a felelős, amely fokozatosan kiszorítja a BA.5-ös jelzésű alvariánst is.

Bécsben Michael Ludwig polgármester arról beszélt, hogy "érdemes bizonyos intézkedéseket a hidegebb évszakban is fenntartani. Ezért például

egész télen érvényben maradhat a tömegközlekedésre vonatkozóan az FFP2 maszk viselésének kötelezettsége",

ami, mint a polgármester elmondta, bizonyos szintű védelmet nyújt a fertőzések ellen - olvasható a roadster.hu oldalon.

Nyitókép: Spitzt-Foto/Getty Images