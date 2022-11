Meghalt Kína egykori legerősebb embere

A volt kínai elnök halálhírét a kínai állami média jelentette. Csiang-Cö-min 96 évet élt. Úgy tudni, hogy már régóta leukémiával küzdött. Kína egykor legnagyobb hatalmú embere Sanghajban hunyt el.

1989-ben választották a Kínai Kommunista Párt elnökévé, és 2002-ig töltötte be ezt a posztot. Egy évvel később lemondott az államelnökségről is, amelyet 1993-től töltött be. 2004-ig még a kínai katonai bizottság elnöke volt, de utána már végleg nyugdíjba vonult.

A legfőbb párt- és állami valamint katonai tisztségekben Hu-Csin-tao követte, akit aztán 2012-ben a jelenlegi párt és államelnök, Hszi Csin-ping váltott.

