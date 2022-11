Németország újra reménykedik, de ez kevés lesz

Az előjelek egyáltalán nem voltak kedvezők. A japánok elleni kudarc a sajtóban megjelent nyilatkozatok szerint megbontotta a csapat egységét, a szakértők pedig mindenekelőtt a szövetségi kapitányt hibáztatták. Flick különösen a védelem összeállításában hibázott, de az által végrehajtott cseréket is kifogásolták.

Németországban kezdett általánossá válni a hangulat, hogy megismétlődik 2018, és a válogatott már a csoportkörből sem jut tovább. A Spanyolország ellen elért 1-1 azonban megváltoztatta a hangulatot és a csapatszellemet is.

Igaz, mindez Costa Rica és Japán közreműködése nélkül aligha sikerült volna. Arra ugyanis aligha számítottak sokan, hogy a spanyoloktól hetet kapó közép-amerikai válogatott legyőzi a németeket két vállra fektető japán együttest. Ezzel pedig Németország válogatottja esélyt kapott arra, hogy nagyrészt a maga kezébe vegye saját sorsát.

Az ARD közszolgálati televízió által megszólaltatott szakértők szerint a válogatottnak most "egész jó" esélyei vannak arra, hogy bejusson a a legjobb tizenhat közé. Már csak azért is, mert általános értékelések szerint a spanyolok ellen sok minden jobban ment, mint Japán ellen, és ugyanez vonatkozik Hansi Flickre is.

Ami a kapitányt illeti, mindenekelőtt azért, mert változtatott a védelem összetételén, továbbá a cseréket illetően is jokert húzott. A joker az a Niclas Füllkrug volt, aki egy évvel ezelőtt még a Bundesliga másodosztályában ontotta a gólokat, az idei szezonban pedig a Werder Bremen együttesében már az első osztályban folytatta a gólgyártást. Füllkrug legnagyobb érdeme most viszont az volt, hogy a spanyolok elleni egyenlítő találatot ő szerezte. De "bejött" a többi csere is.

AZ ARD idézte a kapitányt, aki elégedett volt a játékkal, és mindenekelőtt a szünet utáni teljesítményt dicsérte. Flick szerint a cél az volt, hogy a csapat olyan teljesítményt nyújtson és olyan eredményt érjen el, ami növelheti az esélyt a továbbjutásra.

A Kicker német sportmagazin kommentárja szerint Flick döntései meghozták gyümölcsüket, a csapat teljesítménye derűlátásra ad okot. A lap szintén úgy értékelte, hogy a szövetségi kapitány legjobb húzása Füllkrug beállítása volt. Különösen a második félidőben beigazolódott, hogy a válogatott szemmel látható lelkesedéssel, akarással és határozottsággal játszott – fogalmazott az újság elemzője.

A lap szerint a spanyolok elleni válogatott teljesen más képet mutatott, mint a japánokkal szembeni vereséget elszenvedő csapat. A spanyolok vezető gólja után az együttes nem bénult meg, hanem nagyobb energiával folytatta a játékot. Ebből szempontból Hansi Flick cseréi rendkívül fontosnak bizonyultak.

A válogatott spanyolok elleni teljesítménye a Kicker szerint "új kilátásokat" nyitott.

Ahhoz minden bizonnyal jelentősen hozzájárult, hogy nagyobb önbizalommal és összetartással álljon ki majd Costa Rica ellen. A csütörtöki ellenfél a FIFA világranglistájának 31. helyén áll. A német válogatottnak már csak ezért is magától értetődően győznie kell. Ebben az esetben is a továbbjutás szempontjából minden a Spanyolország és Japán közötti összecsapás eredményétől függ.

Nyitókép: Twitter/UEFA EURO 2020