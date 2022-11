Kemény amerikai üzenet: az ukránok azzal harcoljanak, amit kapnak – videó

Az Egyesült Államok nagy mennyiségű, aknák és rajtaütések ellen védett páncélautót, úgynevezett MRAP-et küldött Ukrajnába, valószínűleg azért, hogy megszabaduljon a felesleges készletektől – írja a Portfolio.

A cikk egy amerikai internetes oldal megállapításait idézve azt írja, hogy az iraki, majd az afganisztáni hadjárat idején az USA fegyveres erői hatalmas mennyiségű ilyen, különlegesen védett járműre tartottak igényt. Az MRAP-ek ugyanis kitűnő védelmet nyújtanak a házilagos készítésű robbanószerkezetek ellen, és így rengeteg amerikai katona életét menthették meg. Amerikai MaxxPro MRAP járművek Irakban. Fotó: Twitter

Csakhogy a Pentagon kicsit túlméretezte a programot, amely végül is mintegy 50 milliárd dollárt emésztett fel. Ezt a pénzt pedig a hadsereg és a tengerészgyalogság harckocsijainak, illetve lövészpáncélosainak modernizációs programjától vették el.

Összesen 24 ezer darab MRAP járművet rendeltek, de ezek nagy része feleslegesnek bizonyult. Kivonásuk viszont szintén sok pénzt emésztett volna fel, ezért inkább egy részüket katonai segélyként odaadták az afgán kormányhadseregnek. Tőlük aztán a tálibok kezére jutottak a járművek, ma is használják azokat. Amerikai MRAP jármű az afganisztáni tálibok kezében. Fotó: Twitter

A feleslegessé vált MRAP-ekből jutott az amerikai rendőrség terrorelhárító egységeihez is, de még így is maradt belőlük bőven a raktárakban.

Így aztán, szintén katonai segély keretében, sokat az ukrán hadseregnek adományoztak. Az oroszok ellen harcoló katonáknak minden segítség jól jön, bár a portál által idézett amerikai forrás szerint az MRAP-ek távolról sem ideálisak az ukrajnai háborúban. Ezeket ugyanis alapvetően gyengén felfegyverzett gerillák ellen tervezték, és gyenge páncélzatuk miatt alkalmatlanok a harckocsik, vagy a lövészpáncélosok elleni harcra.

The column of US MaxxPro MRAP vehicles in service of the Armed Forces of Ukraine on the road somewhere in Ukraine. pic.twitter.com/DGts4T4naP — Status-6 (@Archer83Able) August 14, 2022