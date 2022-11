Lövöldözés és több halott egy virginiai plázában

Több halálos áldozata van egy kedd esti lövöldözésnek Virginia állam egyik bevásárlóközpontjánál – közölte a rendőrség kedden éjszaka.

Chesapeake város rendőrségi szóvivője annyit mondott, hogy vélhetően a gyanúsított is a halottak között van. Leo Kosinski azt is hozzátette, hogy a feltételezés szerint a tettes egyedül volt.

A The New York Times arról ír, hogy a gyanúsított meghalt, és az eset egy Valmartban történt helyi idő szerint este 10 körül.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8 — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022