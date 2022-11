Nem Donald Trump az első politikus, akinek sorsáról Rupert Murdoch dönt

Gough Whitlam, Ausztrália egykori miniszterelnöke a hetvenes években előbb meglátogatta egyik birtokán Rupert Murdochot, majd profitált abból, hogy a mágnás lapjai jó színben festették le őt, ám 1972-es megválasztását követően hátat fordított Murdochnak – írja a BBC.

Az üzletember tömör és egyszerű utasítást adott ki szerkesztőinek: "nyírjátok ki Whitlamet".

A Whitlam-kormány húzta az időt Murdoch bauxitbányászati vállalkozásának engedélyezésével kapcsolatban, majd leértékelte az ausztrál dollárt, ami a médiamágnásnak sokba került a devizaügyletei miatt. Válaszul a mágnás birtokolta The Australian pénzügyi és szexuális botrányok gyanújával kezdte támadni a miniszterelnök kormányát.

Maga Murdoch is írt Whitlamot gyalázó cikkeket – írja Michael Wolff, aki The Man Who Owns the News címmel írt életrajzi könyvet a most 91 éves Murdoch-ról. Tíz hónap múlva Whitlamet menesztették pozíciójából.

Murdoch hetven éve örökölte meg az adelaide-i The News című lapot, majd egyre mélyebben elmerülve a lapkiadásban több milliárd dolláros, globális birodalmat épített ki. Ez idő alatt 18 miniszterelnök váltotta egymást, és

állítólag Murdoch is segédkezett némelyikük megbuktatásában:

MalcolmTurnbullt és Kevin Ruddot is miatta mozdították el.

13 brit miniszterelnök és 10 amerikai elnök lépett hivatalba azóta, hogy Murdoch harsány újságírói stílusa már az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is formálja a választók véleményét.

Mosolya leplezi valódi véleményét

Preston Padden, Murdoch lobbistája és a Fox News korábbi vezetője szerint főnöke mindenkivel rettenetesen udvarias, sosem emeli fel a hangját, de szívesen ad pénzt. A republikánusok különösen szívesen találkoztak vele emlékei szerint, hiszen személyében szinte egy rocksztár elé kerülhettek.

A mosoly mögötti érzelmek azonban egészen eltérőek voltak. Kelvin MacKenzie, a The Sun főszerkesztője úgy emlékszik, Murdoch azt mondta:

nincsen visszataszítóbb dolog egy politikusokkal teli szobánál,

ahol úgy sorakoznak fel, mint a hét törpe hogy megcsókolhassák az üzletember hátsó felét.

A The Sun hatalmát jól demonstrálja az, hogy amikor a font összeomlása miatt Nagy-Britannia 1992-ben megalázó módon kilépett az európai árfolyam-mechanizmusból, John Major miniszterelnök felhívta a lap főszerkesztőjét, hogy megkérdezze, mit várhatnak tőlük. MacKenzie így felelt: "Miniszterelnök úr, az asztalon van előttem egy fekáliával teli vödör, és azt most az önök nyakába fogjuk borítani."

Másnap a következő szalagcímmel jelent meg a lap: mindannyiunkat átvágott a kabinet.

Bár Murdoch saját elmondása szerint sosem kért semmit politikusoktól, Major erre másképp emlékszik: 1997-ben egy ebéd alkalmával azt kérte, változtassa meg Európával kapcsolatos álláspontját. Major nemet mondott, Murdoch lapjai Tony Blair mögé álltak be, ő pedig nagy fölénnyel nyerte meg a következő választásokat – úgy, hogy már 1995-ben találkozott az üzletemberrel, hogy biztos lehessen dolgában.

Lancwe Prince, Blair tanácsadója szerint Murdoch gyakorlatilag a kormány tagja volt, főként akkor, amikor komoly döntéseket kellett hozni.

"Tony Blair figyelembe vette, hogy Rupert Murdoch és címlapjai hogyan reagálnának bármilyen politikai döntésre, amelyen gondolkodik. Ez fontosabb volt neki, mint a miniszterek és államtitkárok véleménye. Úgy éreztem, Murdoch is ott ül a kabinetben" – mondta Prince a BBC-nek.

Trump lehet a következő

Most könnyen Donald Trumpon lehet a sor, akit kettejük barátsága ellenére is megvet politikusként a mágnás. Michael Wolff Donald Trump elnökségéről írott könyve, a Fire and Fury szerint Murdoch egy alkalommal rácsapta a telefont az akkor még elnök Trumpra, és idiótának nevezte. A félidős választások óta lapjai egyértelművé tették, mit gondol egy újabb Trump-elnökségről.

A The Wall Street Journal vesztesnek nevezte Trumpot,

a New York Post az újraindulásáról szóló cikket Floridai férfi bejelentést tesz címmel jelentette meg.

A Fox News elkapcsolt a bejelentésről: azt nem tudni, kiadta-e már Murdoch a "nyírjátok ki Trumpot" utasítást, de az ellenséges hangnem érezhető, és érdekes is, főképp annak tudatában, hogy barátokról van szó. Donald Trump pedig most már a saját bőrén is érezheti, hogy a barátság átmeneti Rupert Murdoch életében.

