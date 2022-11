Kemény üzenettel indult Katarba a német válogatott

"Diversity Wins" (A sokszínűség győz) hirdette a felirat az LH632-es járat törzsén. Sőt a szurkolás kedvéért a légitársaság ideiglenesen még a nevét is megváltoztatta, és a Lufthansa helyett a Fanhansa felirat került hatalmas betűkkel a törzsre. Az üzenet lényegét pedig az összekapaszkodó emberek testesítették meg.

A Lufthansa hivatalos közleménye szerint a közös akció célja az egész világnak szóló "világos üzenet" volt.

A labdarúgó-világbajnokságok történetében aligha volt még olyan vitatott vébé, mint a november 20-án kezdődő katari. Még soha nem ért rendező országot annyi vád, mint Katart. Magas rangú politikusok, sportvezetők és a nemzetközi sajtó vádolta a dohai illetékeseket azzal, hogy dollármilliárdokért vásárolták meg a rendezést. Az "áldozatok"között állítólag a rendezéssel kapcsolatos döntést meghozó korábbi FIFA-vezetők és ma is aktív sportfunkcionáriusok voltak.

Elítélték a katari hatóságokat az emberi jogok megsértéséért, különös tekintettel a bevándorló munkások kizsákmányolására. valamint az LMBTQ-közösség tagjaival szemben alkalmazott bánásmódra. Mindez azonban egyetlen országot sem akadályozott abban, hogy részt vegyen a világbajnokságon, mint ahogy abban sem, hogy fejlesszék gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat az öböl menti országgal.

Politikai üzenetet fogalmazott meg az induláskor a világ egyik legjobb kapusának számító Manuel Neuer, a német válogatott kapitánya is.

A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva a 36 éves kapuvédő hangsúlyozta, hogy a válogatott Katarban is a leghatározottabban kíván állást foglalni a közösen képviselt értékek, továbbá az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. A Német Labdarúgó Szövetséggel (DFB), a csapattal szorosan egyeztetve

meglátjuk, milyen messze mehetünk

– fogalmazott a kapitány.

Manuel Neuer hangsúlyozta, hogy a közös értékek képviseletéhez jelentős hozzájárulást jelent az a One Love feliratú karszalag, amelyet a diszkrimináció elleni és a sokszínűségért való fellépés jeleként a világbajnokság mérkőzései során is viselni kíván. Neuer szerint erős jelzés sz is, hogy Németország lesz az egyetlen olyan nemzet, amely ezt a karszalagot viselni kívánja.

Mindez a DFB és más országok labdarúgó-szövetségeinek közös akciója

– jelentette ki. Hasonló karszalagot viselt Neuer egy évvel ezelőtt Európa-bajnokság idején is.

A német válogatott kapitánya elítélte a világbajnokság katari nagykövetének közelmúltban elhangzott, a homoszexualitással kapcsolatos kijelentését. A német televíziónak nyilatkozva a diplomata a homoszexualitást az elme megbetegedéseként minősítette, Neuer szerint egy ilyen kijelentés a legteljesebb mértékben elfogadhatatlan.

Szomorú, hogy egy ilyen ember a világbajnokság nagykövete lehet – jelentette ki.

A német válogatott a hét közepén edzőmérkőzést játszik Maszkatban az ománi válogatott ellen, majd immár a világbajnokságon első mérkőzését Japán ellen játssza november 23-án. A válogatott két további ellenfele az E csoportban Costa Rica, valamint Spanyolország.

