Tízezrek tüntettek Ukrajna mellett Prágában

Tízezrek tüntettek Prágában Ukrajna mellett, a félelem és a gyűlölet ellen. A "Csehország a félelem ellen. Megbirkózunk vele!" jelszó alatt megrendezett nagygyűlést a Millió pillanat a demokráciáért elnevezésű polgári mozgalom kezdeményezte.

"Eljött az ideje, hogy kinyilvánítsuk szolidaritásunkat Ukrajnával. Meg kell mutatnunk, hogy a harminc éve kiharcolt demokratikus értékeinket nem hagyjuk elvenni, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni!" - mutatott rá Hana Trestíková cseh filmrendező, a tüntetés egyik szónoka.

A nagygyűlésen, amelynek résztvevőihez videoüzenetben Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége is szólt, több cseh politikus és ismert közéleti személyiség is részt vett.

Megjelent mások között Milos Vystrcil, a parlamenti felsőház, a szenátus elnöke.

Oroszország ma már nem az ukrán hadsereg, hanem a civil ukrán társadalom ellen harcol - mutatott rá az ukrán first lady. Bár az energetikai szektor elleni orosz támadások növelik a civil lakosság szenvedését, az ukránokat ezzel sem fogják megtörni - hangsúlyozta Zelenszka.

Több felszólaló élesen bírálta a cseh kormány és az Európai Unió elleni pénteki prágai megmozdulást, amelyen Prága és Brüsszel Ukrajnát támogató politikáját támadták.

A pénteki tüntetés, amelyet szintén cseh civilek szerveztek, szerintük ellentétes volt Csehország érdekeivel, Oroszország érdekeit szolgálta, és azok vettek rajta részt, akik bedőltek az orosz dezinformációs kampánynak.

A Seznam.cz hírportál szerint a vasárnapi megmozdulás egyfajta ellentüntetés volt a pénteki rendezvénnyel szemben.

Hana Strasáková, a Millió pillanat a demokráciáért szóvivője kijelentette: támogatni kell a Petr Fiala vezette mostani jobbközép kormányt, amely szerinte demokratikus, és a nehéz helyzetben is párbeszédét folytat a cseh társadalommal. A mozgalom a korábbi években több tüntetést is szervezett az Andrej Babis vezette balközép kormány ellen.

"Itt az ideje, hogy megszabaduljunk félelmeinktől. Megteszem én is, és nyilvánosan bejelentem, hogy én is a LBMT-közösséghez tartozom" - jelentette be Strasáková.

A vasárnapi prágai tüntetés résztvevőit, akik fejei felett sok cseh, ukrán, európai uniós és amerikai zászló lengett, a szervezők több mint százezerre becsülték, a rendőrségi közlemény több tízezer emberről beszélt.

