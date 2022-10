Oroszország: ennyit a gabonaszállítási megállapodásról

„Tekintettel arra, hogy október 29-én a kijevi rezsim Nagy-Britannia részvételével terrorcselekményt hajtott végre a fekete-tengeri flotta hajói és polgári hajók ellen, amelyek részt vesznek a gabonaszállításra létrehozott folyosó biztonságának szavatolásában, az orosz fél leállítja a részvételét a mezőgazdasági termékek ukrajnai kikötőkből történő kivitelére vonatkozó szerződés megvalósításában” olvasható a közleményben.

Az ukrán elnök kabinetfőnöke viszont zsarolással vádolta meg Oroszországot, és azt mondta, hogy a Krímben megrendezett terrortámadások történtek, melyeket Oroszország maga hajtott végre.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az orosz közleményre reagálva Twitter-üzenetében leszögezte, hogy Moszkva „hamis ürügyekkel” függeszti fel a fekete-tengeri gabonafolyosókról megkötött megállapodásban való részvételét. „Felszólítok minden országot, hogy követelje Moszkvától: vessen véget az éhínséggel való játszadozásának, és ismét vállalja, hogy teljesíti a kötelezettségeit” – írta Kuleba.

