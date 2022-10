Szédítő hír: küszöbön a kannabisz legalizálása Németországban

A Karl Lauterbach egészségügyi miniszter által előterjesztett tervezet szerint a német kormány többé nem minősítené illegális drognak a kannabiszt. A fogyasztást 18 éven felülieknek engedélyezhetik, ők 20 és 30 gramm közötti mennyiséget büntetlenül birtokolhatnak, sőt korlátozott mennyiségben otthon is termeszthetnek.

A Der Spiegel szerint azonban még több kérdés is nyitott. A nemzetközi szabályozások ellentétesek lehetnek a tervezett német legalizálással. Erre a kormány által jóváhagyott tervezet is utal, külön említve egy úgynevezett schengeni végrehajtási egyezménynek való megfelelést is.

Konkrét törvénytervezet ezért csakis akkor terjeszthető elő, ha az Európai Unió semmifajta jogi kifogást nem emel a kannabisz tervezett legalizálása elé.

Lauterbach, aki maga is orvos, és a múltban a kannabisz legalizálása ellen volt, szándékosan nem egyfajta nagy kábítószerpolitikai áttörésről beszél. A miniszter érve éppen az, hogy az eddigi hozzáállás, az illegális kábítószerként kezelt kannabisz termesztéséének, fogyasztásának, illetve értékesítésének tiltása nem járt kimutatható sikerrel. Sokkal inkább ahhoz vezetett, hogy növekedett a fogyasztás, egyre kiterjedtebbé vállt a feketepiac. Ebből kiindulva a miniszter azt hangsúlyozza, hogy, hogy

a cél nem a fogyasztás további növelése, hanem a gyermek-, az ifjúság- és az egészségvédelem erősítése.

Lauterbach szerint az eddigi irány nem volt megfelelő, ezért próbálkoznak az új megközelítéssel. A kannabiszpiacot azonban szigorúan kívánják ellenőrizni, beleértve a szer üzleti előállítását, a termesztéstől a feldolgozáson át egészen az értékesítésig.

Sok szakember azonban kételkedik abban, hogy a gyakorlatban mindez hogyan lesz megvalósítható. A koalíciós pártok, azaz a szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok között a tervről már előzetes megállapodás született. A tényleges törvényhozói eljárás a hivatalos kormányhatározat után kezdődhet.

A tiltakozások azonban már most jelentősek. A német gyógyszerészek illetékes bizottsága a leghatározottabban állást foglalt a kannabisz legalizálása ellen. A bizottság mindenekelőtt

a szer fogyasztásának egészségügyi kockázataira figyelmeztetett.

A tervezett legalizálással való szembenállásukat fejezték ki egyes tartományok, köztük Bajorország is. A bajor egészségügyi miniszter szerint a kormány tervei nemcsak Németország, hanem egész Európa számára veszélyes jelzést jelentenek. A politikus szerint a tervbe vett német lépés bátorítani fogja a kannabisz híveit más európai országokban is.

Tiltakozott a tervezett intézkedés ellen a gyermekorvosok szövetségének elnöke is. A szövetség elutasítja a kannabisz legalizálását – hangsúlyozta Thomas Fischbach. Ellenkező esetben ugyanakkor az elnök több módosítást tartana kívánatosnak. A tervezetben egyebek között

nincs megoldás arra, hogy akadályozzák meg a kannabisz továbbadását a 18 éven aluliaknak

- jelentette ki. A legalizálással az ilyen esetek jóval gyakoribbá válhatnak, ami drámai követelményekkel járhat a fiatalok egészségére – fogalmazott.

