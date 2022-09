Döbbenetes videó: közelről lőtte egymást két harckocsi Ukrajnában

A Portfolio által észrevett drónvideón két páncélos ütközik meg közvetlen közelről. Bár a videó nem a legjobb minőségű, valószínűleg két T-72-es variáns párbajozik egymással a felvételen.

Az orosz harckocsi előbb érzékeli ukrán ellenfelét, rövid időn belül két lövést is lead rá, az első nem talál. Az első lövés után az orosz harckocsi szabályosan megrohanja szemből az ukrán tankot, a második, megsemmisítő találatot körülbelül 50 méterről adják le az oroszok.

Az ukrán tank látszólag egyáltalán nem lő rá az orosz hrckocsira, azt nem tudni, miért. Elképzelhető, hogy nem észlelték a támadót, ahogy az is, hogy azt hitték, baráti tűz érte őket. A konfliktus eleje óta probléma, hogy mindkét harcoló fél jelentős többségben szovjet haditechnikára támaszkodik, ezért rengeteg a baráti tűz. Az is lehet, hogy valamilyen személyi vagy műszaki hiba történt.

Point blank tank duel. This is probably the most intense footage I’ve seen in this conflict. The Russian tanker bested the Ukrainian tanker but at that range it was a coin flip on who fired first. pic.twitter.com/KX4xaSsuLx — ayden (@squatsons) September 28, 2022