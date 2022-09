Ukrán közlés: fegyverletételről tárgyalnának orosz parancsnokok

"Tekintettel a felszabadult településeken kialakult helyzetre, azt tanácsoljuk, hogy a téli időszakra költözzenek el Kárpátalja, Hmelnickij és Zsitomir megyék területére" - írta Jaroszlav Janusevics herszoni kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson az Ukrajinszka Pravda hírportál hétfői beszámolója szerint. Kiemelte, hogy ezt különösen ajánlják a gyermekes családoknak és a mozgásukban korlátozottaknak. Azt azonban nem részletezte, hogy mit kell érteni "a kialakult helyzet" alatt.

A hivatalnál hozzátették, hogy a belső menekültstátus megszerzése után a Herszon megyeiek pénzügyi támogatásban részesülnek: a felnőtteknek fejenként kétezer hrivnya (körülbelül 21 639 forint), a fogyatékossággal élőknek és a gyermekeknek pedig háromezer hrivnya (32 458 forint) jár.

Térképes videón a háború eddigi területfoglalásai:

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.



Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022