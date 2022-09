Négy napja gyakorolnak a királynő londoni gyászmenetére

Zajok, a gyászolók sírása, valamint zászlókkal és virágokkal történő díszítés: azok a lovak, amelyek a szerdán a Buckingham-palotából a Westminster Hallig tartó menetben részt vesznek, szokatlan terhelésnek lesznek kitéve.

Ez ugyanakkor még csak az első feladatuk: a királynő szeptember 19-i temetésén ismét végigvonulnak London utcáin. A The Guardian szerint ez akkora temetési menet lesz, amelyet még soha nem látott a világ.

A lovak és lovasaik épp ezért már kedd kora hajnalban gyakoroltak a Westminster Hall körüli lezárt utcákon, ahol méltóságteljesen, lassú menetben kell haladniuk klasszikus zeneszerzők temetésre írt dallamaira. Csütörtökön még nagyszabásúbb próba következik: 4500 katona részvételével készülnek a temetésre.

Szeptember 14-én, szerdán helyi idő szerint 14 óra 22 perckor indul majd a menet a Buckingham-palotából a Westminster Hallba: a királynő koporsója után III. Károly király halad majd.

A menet ütemét a dobosok adják majd, akik percenként 75 dobütéssel határozzák meg azt.

"Elég nagy feladat azt kérni tőlük, hogy ilyen lassú meneteléssel haladjanak. Bármelyik szokásos felvonulásunkon a lovak természetes gyalogtempóját követjük, ami egy kicsit gyorsabb, mint az emberi tempó, de most ennek a felét kérjük tőlük" – mondta a 30 éves Tom Jenks őrmester, aki a koporsót vontató ágyúhintó előtt lovagol majd a vezető lovon.

Nyugodt, fekete lovakat kerestek a menetbe

Lova, Cassius a felvonulás után nyugdíjba vonul, miután 12 évig szolgált – ott volt többek között Margaret Thatcher temetésén is –, ide tapasztalata miatt választották. A többi lovat fekete színe és nyugodt temperamentuma miatt jelölték ki a feladatra.

Christopher Ghika, a temetés szertartási részeit vezető őrnagy szerint nagyszabású és bonyolult eseményre készülnek: alig alszanak, négy napja folyamatosan próbálnak. Elmondása szerint a királynő a fegyveres erők vezetőjeként különleges helyet foglalt el a katonák szívében,

neki tettek újoncként esküt,

és minden áldozat ellenére büszkén vesznek részt búcsúztatásában.

"Ez egy egyszeri lehetőség az életben: nagyon szomorú nap, de az utolsó lehetőségünk, hogy teljesítsük kötelességünket a királynő felé, és az első lehetőségünk, hogy a király felé is megtegyük ugyanezt. A világ szeme ránk fog szegeződni ezen a nemzetközi eseményen, mindenki tisztelegni szeretne teljesítményével a királynő előtt" – fogalmazott Ghika.

Megtiszteltetés itt vonulni

Tara Kelly, a lovas felvonulás egyik szereplője szerint nagyjából ugyanazt kell majd tenniük, mint Fülöp herceg temetésén, csak sokkal többen lesznek, és sokkal hosszabb ideig is tart.

"Nagyon nagy a feladat, de mindenki pozitívan és tisztelettel áll hozzá. Mindenki keményen dolgozik" – fogalmazott.

A 35 éves Edward Christian Scheepers őrvezető, a királynő személyi gárdájának tagja és szabómestere külön ruhát tervezett a parádéra, nagyon sokat dolgozva a díszítéseken. Jack Westworth a parádé legfiatalabb résztvevője lehet a maga 18 évével:

hamarosan Irakban kezdi meg szolgálatát, de előbb még részt vesz a királynő temetésén.

"Nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vehetek egy ilyen történelmi eseményen, és hogy a középpontban lehetek" – mondta. " Van, akit nem hívtak meg a temetésre A királynő négy gyermeke és nyolc unokája természetesen részt vesz az eseményen. Valószínűleg a királynő unokatestvérei is jelen lesznek a temetésen, akárcsak a fenti közeli családtagok házastársai. Az európai uralkodóházak fejei Spanyolországból, Hollandiából, Monacóból, Svédországból, Dániából, Belgium és Görögországból szintén várhatók a ceremóniára, akárcsak a japán Naruhito császár. Joe Biden amerikai elnök feleségével, Jillel érkezik, de az nem világos, hogy Barack Obama vagy Donald Trump a meghívottak közt van-e. Liz Truss miniszterelnök mellett Micheal Martin ír miniszterelnök és Nicola Sturgeon skót miniszterelnök is várható a szertartásra Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője mellett. Frank-Walter Steinmeier német és Sergio Mattarella olasz elnök is megerősítette részvételét, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is visszajelezte érkezését. Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és David Hurley ausztrál főkormányzó, Joon Szuk-Jeol dél-koreai elnök és Jair Bolsonaro brazil elnök is elmegy a temetésre. Nem kapott viszont meghívót Oroszország, Fehéroroszország és Mianmar vezetése sem. A királynő udvartartásának hozzá legközelebb álló tagjai, udvarhölgyei és inasai is ott lesznek.

