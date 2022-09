Elpusztult a bocsait a rátámadó hímmel szemben megvédő anyamedve – videó

Holtan találták a spanyol vadvédelmi hatóságok bocsaival azt a medvét, amelyről feltételezésük szerint videofelvétel készült a nyáron, ahogy kölyke védelmében legyőz egy hímet – jelentette a The Guardian című brit lap.

A hatóságok egy 33 méter mély hasadék alján találták meg a tetemeket egy Kasztília és León-i barlangban. Június 5-én kezdték keresni az állatokat, amikor is két túrázó videofelvételt készített arról, ahogy az anyamedve egyik bocsa védelmére kel, és szembeszáll egy magánál jóval testesebb hímmel. Szakértők szerint a hím meg akarta ölni a medvebocsot, hogy aztán párosodhasson a nősténnyel.

A mother bear survived a vicious attack by a male in Spain's Cantabrian mountain range, as she tried to defend her cub.



Latest videos: https://t.co/0MJP6OQyj7 pic.twitter.com/UgJ1ItrEpe — Sky News (@SkyNews) June 10, 2022