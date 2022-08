Ítéletidő, árvíz pusztít az Egyesült Államokban, és közelít a hőhullám

Michigan és Arkansas államokban a vihar három ember életébe került, szélvihar tépett le elektromos vezetékeket, ami miatt otthonok és üzemek ezreiben nem volt áram, több iskolában pedig elmaradt az oktatás.

A Michigan-i Monroe városában egy 14 éves lányt egy leszakadt villanyvezetékből ért halálos áramütés házuk udvarán. Detroit közelében két kisgyereket is áramütéssel vittek kórházba, miután megfogtak egy leszakadt vezetéket.

Mississippiben Tate Reeves kormányzó bejelentette, hogy az állam fővárosában, Jacksonban nincs megbízható vízszolgáltatás, a tisztító létesítmény hibája miatt túlságosan alacsony a víznyomás, próbálnak olyan vállalkozót találni, aki el tudja végezni a munkát.

The US storm deaths include a 14-year-old girl electrocuted in Michigan and an 11-year-old boy swept into a drain in Arkansas https://t.co/enkgANrmxl pic.twitter.com/vir2ck9JyO — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 30, 2022