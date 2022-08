Magas maradt a Kreml támogatottsága, az oroszok csak az atomháborútól félnek

Abszolút helyes, hogy az orosz hadsereg mindössze 1000 kilométerre Ukrajnában harcol – vélekedett két nyugdíjas, akit az ARD német közszolgálati televízió a Moszkva folyó parti sétányán szólaltatott meg. Csak az fáj nekik, hogy – mint fogalmaznak – egészséges és okos fiataljaink halnak meg az ottani fasiszták miatt.

Azután arról beszélnek, hogyan mérgezte meg az Egyesült Államok és a NATO Ukrajnát pénzzel, fegyverekkel és gyűlölettel. Oroszországnak ezért kellett cselekednie – tették hozzá.

Erről beszél minden nap az orosz állami televízió is. Idézi Vlagyimir Putyin államfőt, aki a "különleges katonai műveletet" a Donyec-medence védelmével indokolja.

A felmérések szerint az orosz emberek nagy többsége hiszi és támogatja ezt.

A támogatók száma talán egy keveset, néhány százalékponttal csökkent, egészében véve azonban a támogatás mértéke hasonló a február végihez – idézi helyszíni riportjában az ARD Gyenyisz Volkov szociológust, a legnagyobb független közvélemén-ykutató intézet, a Jurij Levada Központ vezetőjét.

Volkov szerint az intézet által megkérdezettek 80 százaléka támogatja a háborút, ami egyben az alapvető társadalmi magatartást is tükrözi. Ez az állásfoglalás magában foglalja az ország politikai vezetésének támogatását, és ezzel összefüggésben a teljes bizalmat annak helyessége iránt, amit a vezetés tesz. Mindez azt is jelenti, hogy a politikára ruházza annak minden felelősségét, ami az országban történik. Az igazgató szerint ugyanez vonatkozik az ország ellen bevezetett szankciók megítélésére is.

Az intézet által végzett kezdeti felmérések még arról tanúskodtak, hogy a büntető intézkedések az emberek többségének sokkot okozott. A megkérdezettek mindenekelőtt azért aggódtak, hogy mi lesz a külföldi valutában tartott megtakarításaikkal, valamint értékpapírjaik átváltásával.

Mára ez az aggodalom már a múlté. Az emberek többsége a szankciókról tudomást sem vesz..

Volkov szerint tulajdonképpen csak egy tudat alatti félelem létezik, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy atomfegyverek kerülhetnek bevetésre és egy átfogó atomháború kezdődhet.

