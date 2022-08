Zaporizzsjában már készülnek az evakuálásra

1986, Csernobil: az évszám és a helyszín minden ember fejében egyet jelent az atomkatasztrófával. Ukrajnában ez volt az utolsó olyan eset, amelyben egy nukleáris létesítmény balesete miatt radioaktív szennyeződés szabadult el. Zaporizzsjában, Európa legnagyobb atomerőművében most attól tartanak, a következő esemény is közel lehet.

Az oroszok márciusban foglalták el az erőművet, azóta többször is felszólították őket arra, hogy adják vissza a terület irányítását az ukránoknak a veszélyek miatt. Az atomerőműben dolgozók közül volt, aki azt mondta a BBC-nek, hogy fegyvert fognak rá munka közben. Az elmúlt két hétben folyamatosak a bombázások az erőmű térségében, amiért a két fél egymást hibáztatja. Legutóbb a NATO szólította fel arra Moszkvát, hogy engedjék be az ENSZ megfigyelőit az atomerőműbe – számol be a BBC.

Egyes hivatalos személyek szerint elképzelhető, hogy

az atomerőmű áramellátását lekapcsolják annak érdekében, hogy az elektromos áramot a Krím térségébe irányítsák át.

"Lehetetlen garantálni az atomerőmű biztonságát, amíg az orosz megszálló erők ott vannak. Ezt az aggodalmat mindenkinek meg kell értenie" – mondta Denisz Monasztirszkij, Ukrajna belügyminisztere.

Az erőművet üzemeltető Enerhoatom korábbi közlése szerint bár Zaporizzsját továbbra is ukrán technikusok üzemeltetik, mintegy

500 orosz katona tartózkodik az atomerőműben,

kvázi katonai bázisként üzemel, mely egyben pajzs is, mivel az ukránok nem fogják lőni. Az erőmű dolgozói a legkülönbözőbb atrocitásoknak vannak kitéve az ukrán beszámolók szent. Az ukrán fél szerint az oroszok a felelősek az elmúlt napok bombázásaiért, míg az oroszok az ukránokat vádolják ezzel.

