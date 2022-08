A szomszédainknál mutatta meg a vihar, mi vár ránk pénteken – videók

Heves zivatarok komoly károkat okoztak az áramhálózatban Ausztria déli részén, az ÖBB állami vasúttársaság leállította a vasúti forgalmat délután Karintia, Stájeroroszág és Kelet-Tirol tartományok területén.

Egyelőre nem tudni, hogy meddig fog szünetelni a vasúti közlekedés.

Severe winds from this storm system have managed to snap high voltage power masts in the heart of Austria ?? https://t.co/SjHdW6sZdD — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 18, 2022

Az ÖBB közölte, hogy az éppen úton lévő vonatokat a legközelebbi állomásokra irányították át. Mindemellett pótlójáratok egyelőre csak korlátozottan állnak rendelkezésre, folyamatban van a vészhelyzeti menetrend kidolgozása – tette hozzá az osztrák vasúttársaság.

Az osztrák rendőrség és a vöröskereszt közölte, hogy

két gyerek vesztette életét az ítéletidőben Karintia tartományban.

A híradás szerint a gyerekek a St. Andrä település melletti kis tónál haltak meg, ahol a vihar fákat csavart ki a földből. Tíz ember megsérült.

Viharos széllökések miatt fák tucatjai dőltek az A2-es autópályára Griffen településnél. Áramkimaradások voltak továbbá az alagutakban, az Olaszországba vezető fontos közlekedési útvonalakat helyenként le kellett zárni a takarítási, valamint a javítási munkálatok idejére.

Elérte Piombino városát az a durva vihar, ami Toszkánában tombol. A felhőszakadások és

– írja a Repubblica cikke alapján a hvg.hu.

A vihar hevességét jól érzékelteti Eugenio Giani toszkánai kormányzó videója, amin az látható, ahogy a heves széllökések megpörgetik a Piazza Bovio téren álló óriáskereket, arról pedig szakadnak le a kabinok – írják.

Heves vihar söpört végig Szlovénián csütörtökön délután, tetőket szakított le és fákat döntött ki, Ljubljanában többen könnyebben megsérültek - közölték a helyi hatóságok.

A szlovén fővárostól 20 kilométerre északnyugatra fekvő Kranj városában mintegy 70 épület tetejét rongálta meg a vihar.

Többen könnyebben megsérültek Ljubljanában, ahol a környezetvédelmi ügynökség adatai szerint óránkénti 102 kilométeres, viharos erejű széllökéseket mértek. Egy fa rádőlt egy nőre a Tivoli parkban, egy motorost elsodort egy leszakadt reklámtábla, és egy autóra gipszkarton zuhant egy közeli építkezésről.

Ezen a videón az látszik, ahogy a vihar lehámozza egy épület tetejét:

Another video of the same bowing segment storm that ravaged Italy & Corsica earlier made its way towards #Slovenia in Kranj, #UpperCarniola. Winds were still strong enough to rip the roof right off.



Video ?credits go to @matej_artac #EUwx #severewx pic.twitter.com/zcuaEY1yP6 — Vortix ♦️CODE RED♦️ (@VortixWx) August 18, 2022