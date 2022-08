Salman Rushdie-t levették a lélegeztetőgépről

A 75 éves szerzőt egy nyilvános eseményen tartott pódiumbeszélgetésen érte a támadás a New York-i Chautauqua Intézetben, az eseményen az üldöztetésnek kitett írók helyzetéről volt szó. Az erőszakos incidenst követően helikopterrel szállították egy pennsylvaniai kórházba, ahol megműtötték.

A támadás elkövetőjét, egy 24 éves férfit, a New Jersey-ben élő Hadi Matart a rendőrség őrizetbe vette. Emberölés kísérletével, valamint halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolják. Védője azt közölte, hogy Matar ártatlannak vallotta magát, de együttműködőnek mutatkozott a hatóságokkal. Tettének indítéka egyelőre nem ismert. Sajtójelentések szerint a muszlim vallású férfi az iráni rezsim szimpatizánsa.

Rushdie szerzőtársa, Aitish Taseer szombaton este közösségi oldalán írta, hogy barátját levették a lélegeztetőgépről, "beszélni, és már viccelődni is tudott". Rushdie ügynöke, Andrew Wylie megerősítette az információt, ugyanakkor közölte, hogy Rushdie állapota továbbra is súlyos. A korábbi hírek szerint a támadó 10-15-ször szúrta meg. Elsősorban a fején és a hasán érték sérülések, károsodott a mája, valamint súlyos kézideg-károsodást is szenvedett, emellett valószínűleg egyik szemét is elveszíti.

Salman Rushdie 1988-ban megjelent Sátáni versek című könyvét istenkáromlás miatt Iránban betiltották, 1989-ben fatvát, iszlám vallás alapú halálos ítéletet mondtak ki rá, az iráni rezsim több millió dolláros vérdíjat tűzött ki fejére, amelyet 2012-ben, egy részben állami vallási szervezet 3,3 millió dollárra emelt.

A támadást többek mellett elítélte Joe Biden elnök, Boris Johnson leköszönő brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, és Anthony Albanese ausztrál kormányfő.

Nyitókép: MTI/AP/Joshua Goodman