Erős portré a Zelenszkij házaspárról

Miután az elmúlt napon az amerikai Vouge divatmagazin címoldalára került az ukrán first lady, az ukrán védelmi tárca is közzétett egy fotót Olena Zelenszkájáról, amin férjével közösen látható. A portrét a magazin alighanem leghíresebb fotósa, Annie Leibovitz készített – számolt be a Hvg.hu.

A képen Volodimir Zelenszkij elnök védelmezőn karolja át feleségét. „Nézzenek az arcukra. Fájdalom, bátorság... és eltökéltség a győzelemre” – kommentálta a fotót a minisztérium.

The First Couple of Ukraine.

Look closer at their faces.

Pain, courage... and determination to win.

? by the great @annieleibovitz pic.twitter.com/KCq8D1Vc3J — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 26, 2022