Két méterről hozták vissza: majdnem a földbe csapódott egy utasszállító Párizsban

A stockholmi Arlanda repülőtérről induló 4311 számú járatot 2022. május 23-án a máltai bejegyzésű, Airhub Airlinestól személyzettel együtt bérelt, 9H-EMU lajstromjelű A320-as teljesítette – olvasható a francia baleset-kivizsgáló szervezet, a BEA minap kiadott előzetes jelentésében. A repülés egészen a párizsi megközelítésig eseménytelenül telt, a fedélzeten 172 utas és 6 fős személyzet tartózkodott. A repülőtérhez közelítve viszont a légiforgalmi irányító rossz légnyomásértéket adott meg, ebből lett a baj. Szerencsére a katasztrófát sikerült elkerülni – derül ki az airportal.hu cikkéből.

A pilóták kétszer is visszaismételték a kapott – rossz – értéket, de a légiforgalmi irányító nem vette észre a hibát, sőt, a következő járatnak is ezt mondta be, de ők a valós értéket ismételték vissza, az irányító azonban erre sem reagált.

A nem megfelelően beállított nyomásmagasság azt jelentette, hogy az A320-as 85 méterrel alacsonyabbra került, mint azt a személyzet gondolta, ráadásul rosszak voltak a látási viszonyok.

A járat időközben átjelentkezett a torony frekvenciájára, és megkapta a leszállási engedélyt. A pilóták folyamatosan monitorozták a repülési profiljukat (távolság/magasság), de ezt a fajta hibát ezzel a módszerrel nem lehetett kiszűrni. A rádiós magasságmérő működésbe lépett 2500 láb föld feletti magasság elérésekor, azonban a személyzet csak a 2500 és 1000 lábas figyelmeztetéseket hallotta.

A toronyban eközben megkapták az első figyelmeztetést (MSAW) arról, hogy a járat veszélyesen alacsonyra került, de erre csak közel 10 másodperccel később reagált a légiforgalmi irányító. A repülőgép ekkorra már elérte az előírt minimumot (QNH szerinti 245 méter), azonban még szakadó esőben repültek és nem látták a futópályát, ezért az átstartolás mellett döntöttek. Valójában ekkor már csak 37 méterre voltak a talajtól.

Az átstartolási manővert ekkor bár megkezdték a pilóták, a repülőgép a tehetetlensége miatt még másodpercekig süllyedt, végül

a felszíntől alig 2 méterre kezdett emelkedni.

Az oldal azt írja, mivel a második megközelítés során sem kaptak új nyomásértéket, és más járat ebben az időszakban nem érkezett, továbbra is rossz magasság alapján repültek. Ekkorra viszont már tisztult az időjárás, így mikor meglátták a futópályát korrigálták a repülési profiljukat és probléma nélkül leszálltak.

A francia baleset-kivizsgálók a végleges jelentés előtt még néhány kérdést szeretnének tisztázni.

Nyitóképünkön a Wizzair légitársaság Airbus A320-as típusú utasszállító repülőgépe gyakorlórepülésen a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis légterében Kecskeméten 2017. október 30-án

Nyitókép: Ujvári Sándor (MTI)