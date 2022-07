Feszült hangulat, Szergej Lavrov idő előtt elhagyja a G20-találkozót

Idő előtt távozik Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indonéziai Balin rendezett, a világ legfejlettebb és legnagyobb feltörekvő gazdaságait tömörítő G20 csoport külügyminisztereinek találkozójáról, és kihagyja a péntekre tervezett üléseket, valamint a hivatalos vacsorát - erősítette meg az orosz külügyminisztérium.

"Lavrov még kétoldalú megbeszéléseket folytat, utána szól a sajtóhoz és távozik" - közölte Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő újságírókkal.

Lavrov pénteken elutasította a találkozón elhangzott, az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyugati bírálatokat, "őrjöngőnek" minősítve őket, és

korholta Oroszország ellenfeleit, amiért "elrontották a globális gazdasági kérdések megoldásának lehetőségét".

A házigazda Indonézia sürgette a G20-at, hogy tagjai igyekezzenek megoldást találni az ukrajnai konfliktusra a találkozón, ahol viszont az Oroszország indította háború legádázabb bírálói egy teremben ültek Moszkva vezető diplomatájával.

"Agresszorok, megszállók, (...) sok mindent hallottunk ma" - mondta Lavrov az újságíróknak. Szerinte a nyugatiak "szinte azonnal, amint átvették a szót a találkozón, az ukrajnai helyzettel kapcsolatban Oroszország fékevesztett bírálatába fogtak". "A vita során a nyugati partnerek elkerülték a G20 mandátumának követését, nem foglalkoztak a világgazdaság kérdéseivel" - tette hozzá Lavrov.

Moszkva szerint a Nyugat kísérlete, hogy a modern idők legszigorúbb szankcióival elszigetelje, gazdasági háború meghirdetéséhez hasonlít, és

Oroszország mostantól Kína, India és más, Nyugaton kívüli hatalmak felé fog fordulni.

Lavrov kifejtette, ha a Nyugat azt akarja, hogy Ukrajna legyőzze Oroszországot, akkor nincs miről beszélni a Nyugattal, amely szerinte megakadályozza Kijevet abban, hogy keresse a békeszerződés lehetőségét. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (k) mexikói hivatali partnerével, Marcelo Ebrarddal beszélget. Jobbra Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium sajtószolgálata

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával és Törökországgal a gabonáról, de nem világos, mikor kerülhet sor ilyen megbeszélésekre - jelentette ki az orosz tárcavezető.

Szergej Lavrov nem volt jelen, amikor ukrán kollégája, Dmitro Kuleba - online - beszédet intézett a G20 csoport diplomáciai vezetőihez. Amerikai-orosz csatározás Az Egyesült Államok külügyminisztere felszólította Oroszországot, hagyjon fel az ukrajnai gabona exportjának akadályozásával. Antony Blinken a kétnapos találkozó pénteki, zárt ajtók mögötti plenáris ülésén az élelmiszer- és energiabiztonság témájában szólalt fel. Egy neve elhallgatását kérő nyugati, az eseményen résztvevő diplomata szerint egyenesen orosz hivatali partnerének, Szergej Lavrovnak címezte szavait. "Orosz kollégáinkhoz szólok: Ukrajna nem a maguk országa. A gabonája nem a maguké. Miért vonják blokád alá a kikötőket? Engedniük kell a gabonaszállítást! - számolt be a felszólalásról a diplomata, aki hozzátette azt is, hogy az amerikai tárcavezető nem volt hajlandó külön is egyeztetni Lavrovval. Szerinte Oroszország a probléma forrása. Az amerikai tárcavezető Retno Marsudi indonéz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén is szó volt Oroszországról, amelynek során leszögezte: a koronavírus-járvány következményei még mindig érezhetők világszerte, és "az Ukrajna elleni orosz agresszió sajnos még az eddiginél is jobban megnehezíti a dolgokat". Lavrov a maga részéről kifogásolta, hogy az egyeztetések "azonnal eltértek a tárgytól", és elutasította azokat az "őrült kritikákat", amelyeket a találkozón a nyugati országok Oroszország felé fogalmaztak meg.

A tanácskozást elnöklő Retno Marsudi a konfliktusok megszüntetésére és a fenyegető globális élelmiszerválság megoldására szólított fel. Lavrov jelenléte miatt a vezető nyugati diplomaták bojkottálták a Marsudi által csütörtök este rendezett vacsorát.

Pénteki beszédében Marsudi a sokszereplős politizálás, a multilateralizmus fontosságára hívta fel a figyelmet. "A multilateralizmus nem tökéletes. De el tudjuk-e képzelni, hogy multilateralizmus nélkül kell élnünk? Biztos vagyok benne, hogy a helyzet még rosszabb lesz" - hangoztatta.

Joko Widodo indonéz elnök a múlt héten megpróbált közvetíteni Oroszország és Ukrajna között, mindkét országba ellátogatott egy önjelölt békemisszió keretében.

Widodo a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború okozta globális élelmiszerválság a fejlődő országokban élő embereket "a mélyszegénység és az éhínség szakadékába" taszíthatja.

Nyitókép: Willy Kurniawan