Tovább nőtt az ukrán bevásárlóközpontot ért támadás áldozatainak száma - videó

A bombázásnak legalább 18 halottja, valamint 59 sérültje van, a halottak száma pedig tovább is növekedhet. A támadásért az oroszokat teszik felelőssé, Zelenszkij az európai történelem legpofátlanabb terrorcselekményei közé tartozónak nevezte az esetet. Véleménye szerint a bevásárlóközpontnak nincs stratégiai értéke az oroszok számára és fenyegetést sem jelentett számukra.

"Az emberek próbáltak normális életet élni, ami annyira feldühíti a megszállókat. Csak teljesen elmebeteg terroristák, akiknek nem lenne helyük a földön, képesek rakétákat küldeni egy ilyen objektumra" - tette hozzá a BBC cikke szerint.

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország helyettes ENSZ nagykövete

ukrán provokációnak nevezte a támadást,

de nem tudott bizonyítékokat mutatni arra, hogy az megrendezett lett volna.

Dmitro Lunin helyi kormányzó Telegramon írt közleménye szerint emberiség elleni bűncselekmény történt.

Kremenchuk.

Missile strike by Russian missiles on the shopping center.

Zelensky: It is impossible to imagine the number of victims.



If this is not a terrorist attack, then what!? If Russia is not a terrorist country, then who are they? pic.twitter.com/jWhQdtSkSB — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) June 27, 2022

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

❗️Anton Herashchenko: As of now, it is known about the death of 15 people from a rocket strike on the shopping mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/ogRnw7rvpg — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 27, 2022

Kremencsuk 220 ezer lakosú ipari város 130 kilométerre az oroszok kontrollálta területektől. Az ukrán légierő parancsnoksága szerint a bevásárlóközpontot Tu-22M3-as nagy hatótávolságú bombázókról indított Kh-22-es rakéták találták el.

A bombázás helyszínén 440 ember dolgozott a sérültek kimenekítésén, közülük 14 pszichológus lelki segélyt nyújtott.

Kedd estig sem került elő ugyanakkor mindenki a romok alól, ezért sok hozzátartozó a pláza romjai mellett felállított sátorban várta, hogy előkerüljenek szerettei. A keresést éjjel is folytatták.

Az ukrán főügyészség közölte, hogy körülbelül negyven embert eltűntként tartanak számon.

A csapás miatt keletkezett tüzet még hétfő este eloltották.

We’re at the mall in Kremenchuk which was hit by Russia. Utter devastation. pic.twitter.com/pNxt0FhkwQ — James Longman (@JamesAALongman) June 27, 2022

"A bevásárlóközpontot lerombolták. Korábban a város szélén voltak csapások, ezúttal a város központjában. Nincsenek szavaim, nem hittem, hogy ez megtörténhet a városomban" - mondta a BBC-nek egy szemtanú, Vadim Judenko.

Egy, a kremencsuki állami kórházban kezelt túlélő, a 43 éves Ludmila Mikhajlec arról beszélt a Reutersnek, hogy épp férjével vásárolt, amikor a robbanás a levegőbe repítette.

"Fejjel előre repültem, és szilánkok találták el a testemet. Az egész hely összeomlott" - mondta. Férje, a 45 éves Mikola egyszerűen úgy fogalmazott: ez maga volt a pokol.

Brit kormányzati, illetve G7-reakciók

Chris Philip digitális gazdaságért felelős brit miniszter szerint a kremencsuki bevásárlóközpontra mért orosz rakétacsapás terrorizmusnak számít, és azt mutatja, hogy "Putyin barbársága nem ismer határokat", írta a The Guardian. Mint mondta, a civilek elleni támadás nem egyszeri eset volt, korábban kórházakat és színházat is bombáztak. G7: ez háborús bűn A világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő csoport (G7) tagjai németországi csúcstalálkozójukon elítélték a támadást, és háborús bűncselekménynek nevezték. "Az ártatlan civilek elleni válogatás nélküli támadások háborús bűncselekménynek minősülnek" - szögezte le közleményében a G7, jelezve, hogy számonkérés vár Vlagyimir Putyin orosz elnökre és a felelősökre. (MTI) MTI/AP/Efrem Lukackij

Nyitókép: MTI/EPA/Oleg Petraszjuk