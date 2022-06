Így készül Németország a Covid újabb hullámára

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter a napokban arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-járvány új hulláma már kezdetét is vette Németországban. A miniszter azt javasolta, hogy zárt térben már most viselni kellene a maszkot, és be kell adatni a negyedik oltást. A minisztert igazolják a legfrissebb adatok, a napi új regisztrált fertőződések száma az utóbbi napokban meredeken emelkedett Németországban.

Lauterbach nyilatkozata nyomán négy tartomány – Baden-Württemberg, Bajorország, Hessen és Észak-Rajna-Vesztfália – közös állásfoglalásban szólította fel a kormányt, hogy kötelező érvénnyel

törvényben rögzítse az ősztől minden bizonnyal szükségessé váló, szigorú óvintézkedések előfeltételeit.

A tartományok egészségügyi miniszterei hangsúlyozták, hogy a fertőzések számának várható növekedésére megfelelő ellenintézkedésekkel kell reagálni. Egyebek között indítványozták zárt térben a maszkviselés kötelezővé tételét, az oltottságot, a gyógyultságot, illetve a negatív tesztet bizonyító, német rövidítés alapján úgynevezett 3G-szabály (geimpft, genesen, getestet) újbóli bevezetését, a tesztelési kötelezettséget, továbbá nyilvános helyeken a létszámkorlátozást. Sürgették azt is, hogy a tesztelést továbbra is ingyenesen és minden bürokráciától mentesen kell biztosítani.

Állást foglaltak amellett, hogy

általános ajánlás szülessen a koronavírus elleni negyedik oltásra.

Az illetékes országos hatóság egyelőre csak a herven év felettiek számára ajánlja a második, úgynevezett frissítő, azaz a negyedik oltást. A tartományok szükségesnek tartják azt is, hogy az oltási stratégiáról, az őszi és a téli oltásokról kormánnyal rendszeres egyeztetést folytassanak. Hangsúlyozták azt is, hogy a szövetségi hatóságok biztosítsanak pénzügyi támogatást az oltási stratégia végrehajtásához.

A tartományok képviselői figyelmeztettek arra is, hogy az újabb oltási kampány előkészítésekor számításba kell venni az influenzajárvány lehetséges új hullámát is. Elengedhetetlennek nevezték a kórházak megfelelő felkészítését a váható újabb járványhullámokra.

Az aggodalmakat igazolja, hogy a napi új esetek előző hét napra vetített átlaga múlt heti adatok szerint az országban 116,6 százalékkal emelkedett – 27 481-ről 59 532-re –, ami a legnagyobb mértékű növekedés a járvány 2020 tavaszi kezdete óta.

Németországban a járvány megjelenése óta több mint 27 millió fertőződést mutattak ki teszttel, a halálos áldozatok száma pedig mghaladja a 140 ezret.

