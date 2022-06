Kijev ébredőben: a háborút nem felejtik, de élik mindennapi életüket a helyiek

Technozene és kézműves termékek: Kijev egy csinos udvarában az élet úgy zajlik, mintha az elmúlt négy hónap meg sem történt volna. Legalábbis látszólag: Jana Koval, az egyik ruhastand üzemeltetője elmondta a The Guardian újságíróinak, hogy bevételét a fegyveres erőknek adományozza. Pultján háborúellenes szuvenírek és Putyint gúnyoló apróságok is vannak.

"Próbáljuk folytatni az életünket, de a fájdalom folyamatosan ott van velünk" - fogalmaz.

Vissza a régi kerékvágásba

Lassan négy hónappal azután, hogy Moszkva megtámadta Ukrajnát, a fővárosban újra a normalitás jeleit tapasztalhatja a látogató: eltávolították a tankcsapdákat az utcákról, a parkokban családok sétálnak, a teraszok megtelnek koktélozó fiatalokkal. Kijevet két hete nem bombázzák, a legtöbb ember már figyelmen kívül hagyja a légvédelmi szirénák jelzéseit is.

Este tizenegykor azért még életbe lép a kijárási tilalom,

de szombaton délutáni bulit tartottak azoknak, akik már nem akarnak lemondani a zenéről és a táncról.

"Azért ne dőljenek be a dolognak: még mindig háborúban állunk. Mindenki erről beszél, mert valahogyan mindenki életére hat" – mondta Anna Levcsuk, az egyik pizzéria tulajdonosa. Az ő éttermük megtelik, de kevesebb ember érkezik így is a megszokottnál. Az emberek ugyanakkor eljönnek, ha születésnapot akarnak ünnepelni, vagy valamilyen egyéb jeles alkalomból fontos számukra, hogy étterembe menjenek, Levcsuk megérti őket: mindenkinek ki kell engednie valahogyan a gőzt.

A háborút nem felejtik

Az éttermekben és bárokban ugyanakkor mindenhol fontosnak tartják, hogy a háborút elítélő üzeneteket hordozó palkátokat, képeket vagy képeslapokat helyezzenek ki: háború- és Putyin-ellenes tarkítják minden utcasarkon a falakat. Levcsuk azt is elmondta, hogy nem használják már az oroszt: csak ukránul szólnak a vendégekhez.

Valerij Sevcsenko galériatulajdonos is arról számol be, hogy kezd üzletébe visszatérni az élet.

"Szellemváros volt Kijev, de most ismét kezd megtelni élettel. Belefáradtunk a félelembe, de persze nem felejtjük el, hogy háború van"

- fogalmaz.

A nyár beköszöntével a kijeviek a Dnyeper közelségét is kiélvezik. Igaz, a hatóságok figyelmeztetik őket arra is, hogy a fel nem robbant lőszerek a fürdőzést is veszélyessé tehetik, a háborús helyzet miatt pedig senki nem teheti vízre saját hajóját vagy csónakját. A veszély nagyon is valós: nemrég egy odesszai férfi alatt családja szeme láttára robbant fel egy vízi bomba. Évekig is eltarthat a konfliktus

Ebben az esetben is kötelessége a Nyugatnak támogatni Ukrajnát a hadviselésben.

Ebben az esetben is kötelessége a Nyugatnak támogatni Ukrajnát a hadviselésben.

Mint elmondta, ennek nagy ára van, de még mindig kisebb, mint hagyni Moszkvát elérni céljait. A NATO főtitkára, Jens Stoltenberg szerint akár évekig is eltarthat a háború.

Fiatal életeknek vetnek véget a harcok

Kijevben is mindennapos a kontraszt a háború és a mindennapi élet közt. Roman Ratusnyij aktivistát most temették el: a férfi a Majdan-tüntetések egyik résztvevője volt, aki idővel egyre népszerűbbé vált, majd a háború elején belépett a hadseregbe. Halála annak a szimbóluma, mit jelent ez a háború a fiatal generáció számára.

Naponta 200 ember hal meg a harcokban.

A kijevi velodromot is újra megnyitották több hónap után: Anton Kulak barátaival biciklispólózik itt, de most sokkal nehezebben tudják összeállítani csapatukat, mint régen. A hiányzók mind a fronton vannak. Kulak azt mondja, nagyon élvezi a játékot, amely azonnal messzire röpíti a gondoktól.

"Aztán megszólal a légiriadó, és mindennek vége. Újra tudom, hogy itt vagyok" – fogalmaz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra számít, hogy a héten zajló uniós csúcs idején az oroszok erősebben fogják támadni országát. A találkozón dőlhet el, támogatják-e Ukrajna csatlakozását au EU-hoz.

"Számítunk erre, készen állunk" - fogalmazott.

Nyitókép: MTI/AP/Natacha Pisarenko