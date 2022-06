Amber Heard: még mindig szeretem Johnny Deppet

Tisztában van vele, hogy nem szerethető, tökéletes áldozat – fogalmazott Amber Heard annak az interjúnak a második felében, melynek első részében arról is beszélt, ő és volt férje nagyon sok szörnyű dolgot tettek egymással – írja a Sky News.

"Szeretem őt, szerettem őt teljes szívemből és megtettem mindent, amit tudtam, hogy ez az elrontott kapcsolat működni tudjon, de nem működött. Nincsenek az irányában rossz érzéseim, nem akarok neki rosszat. Tudom, nehéz ezt megérteni… vagy talán nem is. Ha szerettél már valaha valakit igazán, akkor könnyű" – fogalmazott.

Megalázva érzi magát

A színésznő azt mondta, aggódik azért, hogy további perek állhatnak előtte azért, mert az ítéletről nyilvánosan beszél: Johnny Depp ugyanis következetesen tagadta, hogy bántalmazta volna egykori feleségét.

Arról is megkérdezték, exének sikerült-e elérnie az ő teljes, globális megaláztatását, amit egy, a bíróság előtt felolvasott SMS-ben ígért egy barátjának Depp.

"Tudom, hogy ezt helyezte kilátásba. Erről is tettem vallomást. Nem vagyok jó áldozat, megértem.

Nem vagyok szimpatikus áldozat, nem vagyok tökéletes áldozat.

De amikor tanúskodtam, arra kértem az esküdtszéket, hogy tekintsenek engem embernek. Ezt a saját szavaival ígérte meg, és úgy tűnik, hogy megtette" – fogalmazott Heard.

Fél egy újabb pertől

A színésznő állítása szerint már aggódik azért, mi az, amiről beszélget, és mi az, amiről nem – úgy érzi, most már bármilyen kijelentése támadási felületet jelenthet. Ugyanakkor továbbra is állítja, hogy a The Washington Postba írt cikke nem Johnny Deppről szólt.

"A véleménycikk nem a Johnnyval való kapcsolatomról szólt. Kölcsönadtam a hangomat egy nagyobb társadalmi vitában való részvételhez, amelyet akkoriban folytattunk" – állítja, hozzátéve, hogy a cikket többször átírták, ügyvédek ellenőrizték, hogy ne legyen becsületsértő.

Depp mindent tagadott

A színésznő azt állítja, nem volt célja tönkretenni Depp karrierjét, és nem is ő adta a tippet a TMZ újságírójának sem arról, hogy mikor kér távoltartási végzést a színész ellen. Az interjú első felében Heard azt állította, bár ő maga is tett elfogadhatatlan dolgokat, mindig csak az igazságot állította Deppről.

A színész becsületsértési pert indított volt felségével szemben, mely hatheti tárgyalás után zárult le, a bíróság több mint tízmillió dollárt ítélt meg neki. Heard is perelte hasonló céllal Deppet, neki kétmillió dollárt ítéltek meg. A per során Johnny Depp azt állította, nem az a szörnyeteg, akinek volt felesége lefesti, nem bántotta őt, és az a célja hogy tisztára mossa saját nevét. A bíróságon is azt mondta: minden, amit Amber Heard állít, valótlan.

Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds