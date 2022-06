Megnyílt az első közúti híd Oroszország és Kína között

Az avatóünnepségen Jurij Trutnyev miniszterelnök-helyettes, az orosz távol-keleti szövetségi kerület elnöki megbízottja emlékeztetett rá, hogy a híd építése 2016-ban kezdődött.

Vitalij Szaveljev orosz közlekedési miniszter azt emelte ki, hogy a létesítmény üzembe helyezése kevesebb mint harmadára csökkenti a szomszédos régiók számára a szállítási útvonalat és ösztönzi a közös beruházási projektek fejlesztését.

Hu Csun-hua, a kínai államtanács miniszterelnök-helyettese szerint a híd megnyitása a két ország készségét mutatja a teljes körű együttműködés elmélyítésére.

A hidat egy orosz–kínai koncessziós társaság építette Amur megye és Hejlungcsiang (Heilongjiang) tartomány kormányának részvételével. Szakértők szerint a befektetés 16 év alatt fog megtérül.

The first road bridge between #Russia and #China was opened in #Blagoveshchensk - trucks drove across it pic.twitter.com/gZk1kdORn3